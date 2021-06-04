Ростех заявил о создании защиты для танков

Об этом сообщила пресс-служба
Госкорпорации Ростех. А работают над проектом сотрудники Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения
. Суть изобретения в том, что при возникновении угрозы защитный снаряд выстреливает и создает завесу аэрозольно-дипольных помех. Они "ослепляют" системы наведения неприятельских высокоточных боеприпасов. При этом плотность комбинированной завесы от боеприпасов с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением.в полтора раза выше, чем у аналогов.