Пентагону подготовили доклад о военных достижениях РФ

Американский Центр военно-морского анализа (CNA) подготовил доклад для Пентагона , посвящённый достижениям России в оборонной сфере. Особое внимание в документе, с которым ознакомились в РИА Новости, уделено технологиям искусственного интеллекта (ИИ), применяемым в армии РФ.

Фото: Минобороны России/facebook.com Минобороны России/facebook.com

Аналитики из США указали, что реформы российских Вооружённых сил, начавшиеся в 2009 году, серьёзно повысили боевые возможности. Москва приобрела большой опыт современной войны в ходе сирийского конфликта и сформировала собственное видение военного дела будущего. Появление новых вооружений позволило РФ сократить технологическое отставание от США и их союзников.

Это совсем другая армия, чем до 2009 года. Русские заметно улучшили свою военную машину и активно пытаются добиться прогресса в тех областях, в которых, как считали мы, преимущество на стороне Запада. Вооружённые силы России с каждым годом становятся всё более высокотехнологичными, повышается уровень взаимодействия между видами войск, растёт гибкость их применения. И русские не боятся экспериментировать, пробовать новые подходы, — написал эксперт CNA Сэм Бендетт.

Американские эксперты пояснили, что Россия больше не полагается в конфликтах на грубую силу, а делает ставку на информационное доминирование на поле боя. Для этого Москва активно использует технологии ИИ, в частности, в сферах командования и контроля, системе раннего предупреждения о ракетном нападении, логистике и обучении войск. Российская армия задействует ИИ для увязки в единую сеть подразделений разных видов и родов ВС для более эффективной координации. В Пентагоне считают, что этот подход напоминает американскую концепцию объединённого вседоменного командования и контроля (Joint All-Domain Command and Control).

В докладе также утверждается, что Россия намерена широко применять беспилотные аппараты в вооружённых конфликтах будущего, а со временем и вовсе рассчитывает заменить солдат роботами. Аналитики считают, что Сирию использовали в качестве испытательного полигона для подобных систем. Составители документа напоминают, что к 2018 году российские БПЛА совершили в САР 23 тысячи вылетов, проведя в воздухе не менее 140 тысяч часов.