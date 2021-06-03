"Новая холодная война": в Минобороны увидели угрозы для страны

Об угрозах ближайшей перспективы, которые видят российские военные, рассказал замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин . По его словам, наиболее серьезные вызовы и угрозы безопасности обуславливаются несколькими прослеживающимися в последнее время в мире тенденциями.

РИА Новости

"Во-первых, сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка, видим тенденцию втягивания стран в "новую холодную войну", разделения государств на "своих" и "чужих". При этом "чужие" однозначно определяются в доктринальных документах как противник", - рассказал замглавы военного ведомства в интервью телеканалу RT.

Во-вторых, по его словам, происходит систематическое разрушение сложившейся системы международных отношений, архитектуры безопасности, в то же время принижается роль международных организаций, как инструментов коллективного принятия решений в области безопасности.

"Вместо международного права, определявшего на протяжении последних нескольких десятилетий основы глобальной и региональной стабильности навязывается порядок, основанный на неких правилах, неизвестно кем предложенных и поддержанных, нигде не прописанных и устраивающих лишь тех, кто, собственно, и придумал этот самый порядок", - отметил военачальник.

Третья угроза, продолжил генерал Фомин, заключается в появлении принципиально новых видов вооружений, коренным образом меняющих расклад сил в современном мире. Параллельно вооруженное противоборство, по словам замминистра обороны, проникает в новые и новые сферы - в космос и киберпространство. А это, конечно же, ведет к изменению принципов и методов ведения войны.

В Минобороны отметили, что все эти темы "в той или иной степени" будут обсуждаться на предстоящей Московской конференции по международной безопасности. Форум пройдет в российской столице 22-24 июня.

Отношения между Россией и США в последние годы вернулись к состоянию холодной войны, об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев . Его слова приводит РИА Новости.

РИА Новости

«За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности», — сказал Медведев.

Зампредседателя Совбеза добавил, что Россия, как и в прошлом Советский Союз, «догоняет» США по уровню угроз. Он привел в пример Карибский кризис 1962 года, когда стратегические наступательные вооружения на Кубе были размещены в качестве ответа Вашингтону.

По словам Медведева, Соединенные Штаты после этого пошли на дальнейшую конфронтацию, взяв остров в морскую блокаду, они готовили полномасштабное вторжение. Политик отметил, что в рамках того кризиса проявились два основных аспекта. Первый из них — не только появление ракет у американского побережья, но и демонстрация того, что СССР может в кратчайшие сроки развернуть военные базы в любой точке мира.

Второй момент — это то, что ситуация, находящаяся «в пяти минутах от войны», была разрешена обоюдными уступками двух лидеров сверхдержав, которые «признали мудрость компромисса». Они общались напрямую или нет, однако между Советским Союзом и США был равноправный диалог, в котором не звучали угрозы и ультиматумы, заключил Медведев.

Сергей Шойгу отметил растущую военную угрозу со стороны НАТО . Он сделал это на заседании Коллегии Минобороны России.

НАТО во главе с США наращивает интенсивность полетов стратегической авиации, вблизи наших границ все чаще присутствуют их боевые корабли с крылатыми ракетами, растет число учений.

ТАСС

«Обстановка на Западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз. За последние семь лет в 14 раз выросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе», - сказал министр.

В качестве примера министр привел действия Североатлантического альянса на Балтике.

«Только в прошлом году корабли данного класса трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области. Всего с 2016 года система объективного контроля зафиксировала 18 таких выходов боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет», - подчеркнул Шойгу.

Министр констатировал, что США и НАТО продолжают расширять масштабы подготовки войск у границ России. Сейчас идут крупнейшие за последние 30 лет Defender Europe - 2021, в которых задействовано до 40 тысяч военнослужащих. Цель - отработка переброска полнокровной дивизии США в Европу.

Ответ России будет быстрым, ассиметричным и жестким на любые провокации, пообещал президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

По его словам, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию перед теми странами, которые общаются с ней в высокомерном тоне.

«Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели», — сказал он.

Путин подчеркнул, что «красную черту» в отношениях других стран с Россией Москва будет определять самостоятельно в каждом конкретном случае. Он посетовал на то, что в последнее время некоторые страны завели обычай без повода «цеплять» РФ.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.

Ни для кого не секрет, что отношения между Россией и США, ухудшавшиеся в течение последних 20 лет, к 2021 году опустились на дно, причём похоже, что это не предел, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова