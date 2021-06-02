«Под предлогом учений»: НАТО снабдит Украину оружием

Под прикрытием учений Sea Breeze НАТО в очередной раз снабдит Украину современным оружием для войны в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков . Несмотря на морской статус учений, «истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря», уверены в российском военном ведомстве. В российском парламенте тем временем заявили, что Североатлантический альянс и конкретно США фактически стимулируют гражданскую войну на Украине, ставя под удар Минские соглашения.

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«Министерство обороны Российской Федерации будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведения украинско-американского учения Sea Breeze с привлечением стран НАТО и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации», - подчеркнул в среду Конашенков.

На полигонах под Херсоном и Николаевом

«В данном учении будет задействовано около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники», - добавил он, отметив, что учения будут проводиться «на фоне непрекращающихся обвинений со стороны западных стран в якобы наращивании Россией военного потенциала на юго-западных рубежах».

Применение сил специальных операций (ССО) спланировано в ходе учений НАТО с участием Украины Sea Breeze в Черном море.

«Особо подчеркну - спланировано применение морского десанта для совместных действий сил специальных операций с украинскими сухопутными войсками на территории Украины. Конкретно, — на военных полигонах в Херсонской и Николаевской областях», - уточнил генерал.

По его данным, активная фаза учения пройдет в два этапа. На первом этапе будут отрабатываться задачи развертывания пунктов управления и связи, планирования операции, формирования отрядов боевых кораблей и перебазирования авиации на аэродромы рассредоточения. На втором этапе предусмотрен комплекс мер по «стабилизации обстановки», включающий огневое поражение надводных, а также подводных кораблей противника, противовоздушную и противолодочную оборону.

Под прикрытием учений

«Таким образом, несмотря на то, что учение по статусу и даже названию является морским, его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря. Именно там, на территории Украины, силы специальных операций будут отрабатывать взаимодействие подразделений ССО различной национальной принадлежности при совместном выполнении задач, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе в ночное время», - цитирует Конашенкова ТАСС.

Современное оружие и боеприпасы будут поставлены под прикрытием учений Sea Breeze - 2021 украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

«Именно туда под прикрытием проведения учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск, — сказал Конашенков. — В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях».

Реакция парламента

Адальби Шхагошев. Все, что сейчас делается странами НАТО и все из договоренности с Украиной - это очень серьезное удаление от Минских соглашений, говорит депутат Госдумы

«Касательно же тезиса о том, что [после учений] оружие может использоваться Украиной — конечно, дело именно так и обстоит. Более того, это уже происходит... США сами не скрывают, что снабжают Украину вооружением разных видов.<...> И становятся таким образом сторонниками конфликта», — заявил парламентарий «Газете.Ru».

Подобные действия НАТО и США — конечно, безобразие, поскольку фактически стимулируют гражданскую войну на Украине, отметил в свою очередь сенатор Андрей Климов

«Это как черная дыра, ведь потом это оружие может бесконтрольно распространяться, где угодно. Такая политика попахивает военным преступлением, — разъяснил он свою позицию. — [Американцы] уже навооружали в свое время всякие организации типа «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ организация. НАТО дала оружие исламисты для борьбы с СССР, а потом они взорвали башни-близнецы в Нью-Йорке. Поэтому [оказавшееся в распоряжении Украины оружие НАТО в конечном счете может быть использовано и против] ЛНР и ДНР — это само собой, разумеется».

Международная реакция

Учения НАТО с участием Украины в Черном море уже комментируют мировые политики и экспертыю.

Те, кто выступают за поставки вооружений Украине, являются плохими советчиками, заявила премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг, выступая на германо-российской экономической конференции «4-й День предпринимателя: Россия в Мекленбурге — Передней Померании».

«Критики должны предложить альтернативу диалогу. И я думаю, что люди, которые предлагают решить конфликт на Украине поставками вооружений, для нас являются плохими советчиками», - сказала Швезиг. «Мы делаем ставку на диалог», - подчеркнула она.

Таким образом она прокомментировала также и заявление сопредседателя партии зеленых Роберта Хабека, который ранее высказался за поставку Киеву «оборонительного вооружения для самозащиты».

Эксперты отмечают, что его слова противоречат проекту предвыборной программы партии, которая выступает «за рестриктивный экспорт европейских вооружений в регионы, где идет война».