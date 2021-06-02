Военные в Сирии останутся без командировочных

Российские военнослужащие будут переведены на постоянную дислокацию на сирийскую авиабазу «Хмеймим» с 1 декабря. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к Минобороны РФ. Из-за изменения статуса базы часть военных перестанет получать командировочные.

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«Авиабаза „Хмеймим“ будет переведена в статус постоянно действующей военной базы РФ за рубежом со штатной численностью 200 военнослужащих. Срок перевода изначально ставился 1 июня 2021, но позже был перенесен на 1 декабря», — рассказал источник.

Он отметил, что это позволит сократить расходы на содержание командного состава. Сейчас военнослужащие получают командировочные за работу в Сирии, однако эти средства перестанут выплачивать после изменения статуса базы, считает источник.

Полковник запаса РФ, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с URA.RU высказал мнение, что появление в Сирии постоянной военной базы усилит влияние России в Средиземноморье.

«„Хмеймим“ могут переводить в статус постоянной базы, чтобы отстаивать интересы России в Средиземноморье. Необходимо завершить процесс победы на террористическими организациями в регионе», — рассказал Кошкин.

Также он высказал мнение, что благодаря постоянному присутствию РФ Сирия может вновь стать популярным курортом для россиян. По словам Кошкина, это возможно при ликвидации угроз в стране.

URA.RU направило запрос об изменении статуса «Хмеймима» в пресс-службу Минобороны РФ . Ответа на момент публикации не поступало.