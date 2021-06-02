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СМИ: корабль ВМС Ирана загорелся в Оманском заливе

ТК «Звезда»
55 минут назад
Один из кораблей Военно-морских сил Ирана загорелся во время учений в Оманском заливе. Об этом сообщает агентство Fars News.
Корабль ВМС Ирана загорелся в Оманском заливе
Фото: u.s. navy twitteru.s. navy twitter
По данным СМИ, экипаж эвакуировался на берег при содействии аварийно-спасательной бригады. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Корабль, как отмечает агентство, выполнял учебную миссию.
Инцидент произошел неподалеку от порта Джаск, расположенного в Оманском заливе. Специалисты выясняют причины возгорания.
В начале мая в Ормузском проливе корабли Береговой охраны США произвели десятки предупредительных выстрелов из-за маневров кораблей Ирана. В Пентагоне уточнили, что иранские корабли произвели «непрофессиональные маневры» вблизи шести кораблей США.
Армия,Происшествия,Пентагон,ИА Fars,Иран, Исламская Республика,
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