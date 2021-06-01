Американские военные базы признали беззащитными

Американские военные, расквартированные по всему миру, больше не чувствуют себя в безопасности. Аналитики Центра стратегических и бюджетных оценок утверждают, что армейские базы за рубежом крайне уязвимы для атак, поэтому нужны принципиально новые системы вооружений.

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У американцев сегодня более 800 военных баз. Большинство с 1945–го считались безопасными и малоуязвимыми. В качестве одной из основных угроз Пентагон привык рассматривать ограниченный удар баллистическими и крылатыми ракетами «государств–изгоев», например, КНДР Ирана . Однако эксперты CSBA вынуждены констатировать: имеющихся зенитных средств будет недостаточно, чтобы отразить атаку Китая или России , передает РИА «Новости»

«Система обороны наших зарубежных баз не справится с большим количеством ракет или беспилотных летательных аппаратов, – говорится в докладе Центра стратегических и бюджетных оценок. – Сегодня мы полагаемся в основном на комплексы противовоздушной и противоракетной обороны, созданные еще в годы холодной войны, в то время как наши вероятные противники добились серьезного прогресса в модернизации ударных возможностей».

Аналитики отмечают, что в распоряжении КНР 1200 баллистических ракет малой дальности и 200–300 боеприпасов, способных достичь второй островной цепи в Южно–Китайском море. Кроме того, у Пекина есть тысяча крылатых ракет наземного базирования дальностью не менее 1500 километров. Наконец, серьезную угрозу для американских баз представляет флот китайских стратегических бомбардировщиков H–6, а в перспективе - самолетов–«невидимок» H–20, которые смогут наносить удары по территории США.

Москва же – это угроза военным объектам Пентагона в Европе. У России большой арсенал тактического ядерного оружия, баллистических комплексов малой дальности «Искандер–М», широкая номенклатура крылатых ракет наземного, морского и воздушного базирования. Особые опасения в Вашингтоне вызывают новейшие российские гиперзвуковые ударные системы.

Оборона военных баз США основана на зенитно–ракетных комплексах Patriot и противоракетных системах THAAD, поражающих все типы аэродинамических и баллистических целей. Для ближней зоны – норвежские ЗРК NASAMS и артиллерийские комплексы Phalanx. Однако эффективность такой ПВО/ПРО вызывает сомнения.

Вывод таков: чтобы надежно защитить военные базы от атак противника, близкого к США по силе, необходимо разработать и внедрить концепцию многослойной противоракетной обороны с применением перспективных технологий. Десятки объединенных в сеть беспилотных летательных аппаратов с мощными сенсорами будут курсировать в автономном режиме на возможных маршрутах крылатых ракет, а также отслеживать баллистические цели и передавать данные на другие платформы.

Следующий рубеж обороны – истребители и дроны с дальнобойными ракетами–перехватчиками «воздух – воздух». Их задача – перехват баллистических целей на разгонных участках траектории и уничтожение крылатых ракет на дальних подступах к базе. Часть дронов оснастят перспективными твердотопливными лазерами мощностью от 100 до 150 киловатт, которые смогут сбивать летательные аппараты и боеприпасы в условиях прямой видимости.

Как ожидается, именно оружие на новых физических принципах поможет обезопасить американские базы, дополнив имеющиеся комплексы ПВО/ПРО. К 2022–му Пентагон должен получить первые образцы 300–киловаттного лазера наземного базирования.

К 2024–му в армию США поступят микроволновые пушки THOR (Tactical High Power Operational Responder), создающие мощный электромагнитный импульс. Это оружие позволит эффективно бороться со стаями небольших дронов и крылатыми ракетами, выводя из строя их сложную электронику.

Наконец, последний рубеж обороны – артиллерийские установки M109, для которых разрабатывают перспективный гиперзвуковой снаряд HVP (Hyper–Velocity Projectile). Этот универсальный боеприпас можно применять и по воздушным целям, создавая перед ракетами плотные облака металлических осколков.