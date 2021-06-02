Баку обвинил военных Армении в нарушении границы

Это не первая провокация армянских военных. 27 мая Минобороны Азербайджана сообщило о том, что. разведывательно-диверсионная группа была замечена в районе населённого пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района. Шесть военных были задержаны. В МИД
Азербайджана заявили, что диверсанты минировали дорогу, которая проходит по территории страны к позициям ВС республики. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян
сообщил, что задержанные военные проводили инженерные работы по обустройству границы. Позже в беседе с NEWS.ru пресс-секретарь азербайджанского ведомства полковник-лейтенант Анар Эйвазов
заявил, что армянская сторона пытается представить диверсионную группу, предпринявшую попытку заминировать территории Азербайджана и совершить провокацию, инженерами и сапёрами.