«Не более чем бизнес»: пойдут ли Москва и Пекин на военный союз

Россия и Китай создали военный альянс, чтобы вытеснить США из зон собственных геополитических интересов. Таким мнением поделился с Die Welt немецкий политолог Йоахим Краузе . «Газета.Ru» узнала у российских генералов, каковы перспективы заключения подобного военного союза.

Фото: Вадим Савицкий/РИА «Новости» Вадим Савицкий/РИА «Новости»

По мнению германского обозревателя Йохима Краузе, о том, что альянс двух стран «уже стал реальностью», говорят несколько фактов: регулярные поставки в Китай новейших типов оружия, а также совместные учения.

Эксперт напомнил, что Россия поставила Пекину такие образцы техники, как ЗРС С-400 и истребитель Су-35, а также принимает участие в создании китайской системы ПРО.

Кроме того, пишет Краузе, Пекин усилил давление на Тайвань сразу после того, как в апреле Москва увеличила количество войск у границ Украины . Это, по его мнению, было сигналом о готовности оказать России при необходимости военную поддержку. Автор статьи почеркнул, что создание российско-китайского военного альянса мотивировано общими целями двух стран.

«Пекин, как и Москва, рассматривает свое региональное окружение в качестве зоны особого влияния. Таким образом, их главным противником являются США, развивающие сеть своих военных альянсов», — цитирует его РИА «Новости».

По данным Global Firepower Index, Россия и Китай занимают второе и третье после США место по наиболее мощным вооружениям. Таким образом, объединенные силы Москвы и Пекина превосходят американские по количеству, в том числе и в части ядерного оружия, заключил Краузе.

«Что касается военного альянса, то заключения подобного союза между Россией и Китаем я бы лично хотел», — сказал «Газете.Ru» экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Юрий Балуевский.

Военачальник при этом подчеркнул, что речь надо вести не о «регулярных поставках в Китай новейших типов оружия», а о продаже Пекину вооружения, военной и специальной техники, а это принципиальная разница. Поставки на безвозмездной основе осуществлял своим ближайшим союзникам Советский Союз. Тем более, Пекину продается еще не самое современное вооружение, отметил генерал армии.

Давление Пекина на Тайвань экс-начальник Генштаба не стал связывать с недавними действиями России вблизи украинской границы. «Оно оказывалось Китаем на Тайбэй и раньше», — отметил Юрий Балуевский.

«А что касается каких-либо объединенных сил России и Китая, так об этом говорить пока еще рано», — заключил экс начальник Генерального штаба.

«Не совсем понятно, в военном конфликте какого рода вооруженные силы России и Китая могли бы действовать совместно. К примеру, нам нет никакого смысла принимать участие в вооруженной борьбе Пекина за остров Тайвань, любые другие острова в этом регионе или поддерживать КНР в гипотетической войне с Индией. С трудом просматривается реальность участия НОАК в виде экспедиционного корпуса в боевых действиях на любом из западных стратегических направлений. В этом плане тяжело даже вообразить военно-политические цели участия Китая в войне подобного рода», — пояснил «Газете.Ru» экс-начальник штаба Ленинградского военного округа генерал-полковник Сергей Кизюн.

«Что касается боевых действий на удаленных континентальных и океанских театрах военных действий в принципе, то на данном этапе у Китая подобные возможности еще не столь велики. Они, безусловно, растут с каждым годом, но пока еще явно недостаточны.

Так что вообразить реальный военный конфликт, в котором бы ВС РФ и НОАК в составе коалиционной группировки войск под руководством единого главнокомандующего сражались за какие-то общие цели мне весьма трудно», — полагает генерал Кизюн.

«Германский политолог Йоахим Краузе утверждает, «что Россия и Китай создали военный альянс». Однако в реальности нет ни одного документа, который бы на практике свидетельствовал о возникновении подобного блока. Не сформированы объединенные вооруженные силы (ОВС), не организован штаб, не назначен главнокомандующий, не определен порядок подчиненности войск, сил и средств. Ни сделано абсолютно ничего, после чего можно было бы говорить, что создан какой бы то ни было реальный военный союз. Так что выводы немецкого эксперта значительно опережают реальное состояние дел», — рассказал «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко

По его мнению, в подобном военном союзе России будет отведена только подчиненная роль, учитывая далеко не равновесные экономические и военные потенциалы обоих государств.

«Следует отметить, что военные союзы возникают только тогда, когда появляется общность геополитических и национальных интересов», — подчеркнул Запаренко.

Подобной общности интересов между Москвой и Пекином на данный момент времени просто не существует, считает генерал. Достаточно расплывчатая цель противостояния Вашингтону не может служить прочной основой для подобного альянса.

Кроме того, по словам военачальника, любой военный союз изначально предполагает скорое вступление в войну. В противном случае он не имеет какого-либо практического смысла. Вместе с тем пока нет никаких явных признаков того, чтобы Пекин нацеливался бы на военную конфронтацию с коллективным Западом. А заключать союзы только ради союзов и громких политических деклараций — контрпродуктивно.

«Что касается поставок Китаю российского вооружения, военной и специальной техники, то по большей части это не более чем бизнес. Более того, в 1990-е годы подобные контракты позволили выжить большей части российского оборонно-промышленного комплекса. А совместные военные учения мы проводим и с Пакистаном. Но это вовсе не означает скорого заключения военного союза и Исламабадом», — добавил генерал Запаренко.

«Пока речь о формировании объединенных вооруженных сил в гипотетическом военном альянсе между Россией и Китаем не идет даже в принципе. Более того, пока нет даже такой структуры, которая претендовала бы на роль Координационного комитета», — считает экс-заместитель главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

По словам военачальника, крайне болезненный для любого из военных союзов вопрос о порядке подчиненности войск, сил и средств ни на одном из совместных российско-китайских военных мероприятий не поднимался в принципе.

«Представить себе такое положение дел, при котором китайские дивизии были бы оперативно подчиненны российскому главнокомандующему на театре военных действий или наоборот, то я в самых смелых прогнозах не могу себе подобного представить. Вопросы такого характера с необычайным скрипом решаются даже в рамках ОС ПВО СНГ, а чаще всего не решаются в принципе», — добавил генерал.

В своем исследовании «Российско-китайский военный союз: неоправданные страхи или будущая реальность?» директор программы российских исследований Центра военно-морской аналитики и научного сотрудника Института Кеннана Международного центра Вудро Вильсона Майкл Кофман считает, что «экономическая асимметрия практически не имеет значения. Союзы обычно не заключаются между равными, поскольку очень мало держав имеют сходную военную или экономическую мощь. В союзе, как правило, есть старший и младший партнер. Важно определить, действительно ли страны относятся друг к другу как к равным, даже если таковыми не являются».

По его мнению, Вашингтон считает основным стратегическим соперником Китай, надеясь при этом, что российская угроза (сама собой) пропадет примерно в 2020-х годах, что упростит американо-китайское противостояние.

Что касается главы российского государства, то президент Владимир Путин допускает возможность заключения военного союза между Москвой и Пекином, хотя «в общем» они в этом не нуждаются.

«Вообразить все можно. Мы всегда исходили из того, что наши отношения достигли такой степени взаимодействия и доверия, что мы, в общем, в этом не нуждаемся, но теоретически вполне можно себе такое представить», — сказал Путин о возможности такого альянса в октябре 2020 года на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, РФ и КНР регулярно проводят военные учения на море и на земле как на территории Китая, так и в России.

«Мы обмениваемся лучшими практиками в сфере военного строительства. Мы достигли большого уровня взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества, причем, и это, наверное, самое главное, речь не только об обмене продукцией или купле-продаже военной продукции, а об обмене технологиями. И здесь есть вещи очень чувствительные», — сказал президент.