В США заявили о начале подготовки к «арктической войне» с Россией

США необходимо готовиться к военным столкновениям с Россией в Арктике. Такое мнение высказал автор издания National Interest Крис Осборн , который опубликовал свои рассуждения на тему будущих арктических войн.

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«По мере того как тает лед, в Арктике открываются водные пути, создавая новые стратегические возможности для многих стран. Это остается в центре внимания Пентагона, который в последние годы активизировал арктическую подготовку и исследования», - пишет автор.

Он отмечает, что недавно американцы развернули в Норвегии подразделение из тысячи морских пехотинцев и матросов. Регулярно проводятся арктические учения.

«Военный союз США и Норвегии может иметь большое значение в противодействии Пентагона известным достижениям России в Арктике. Россия не только владеет большим количеством ледоколов, но и активно работает на Северном морском пути. Россия построила военные базы в Арктике, а также провела большое количество операций по патрулированию и обучению в этом регионе, серию учений», - отмечает Осборн.

По его мнению, США необходимо «значительно усилить арктическую активность, чтобы уравновесить стратегическое влияние» в регионе.

«Конечно, никто не хочет открывать огонь из стрелкового оружия в непосредственной близости от белых медведей и пингвинов, но многие военные по всему миру значительно усиливают учения и готовятся к боевым действиям в Арктике», - пишет автор.

Эта фраза повеселила Рунет. Пользователи пишут, что эксперт National Interest несомненно провалил бы российский ЕГЭ по биологии и географии.

«Этот эксперт не знает, что пингвины обитают в Антарктике, а не в Арктике», - заметили комментаторы.