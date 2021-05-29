«Первая арктическая война»: США понадобилась помощь Норвегии

Соединенные Штаты готовятся к военному противостоянию, которое возможно, произойдет в Арктике. Воевать никто не хочет, но у американских военных есть некоторые опасения из-за ускоренного таяния льдов.

Фото: Staff Sgt. Daniel Love / U.S. Army Staff Sgt. Daniel Love / U.S. Army

Они беспокоятся, что из-за этого у некоторых государств возникнут новые стратегические возможности, пишет Крис Осборн отметил в статье для издания National Interest.

По его словам, американцы уже несколько раз меняли свою стратегию в регионе за последнее время.

Недавно бойцы корпуса Морской пехоты США участвовали в учениях с военными из Норвегии.

Они совершенствовали действия в суровых условиях. Пентагон рассчитывает на военный союз с Осло. По словам эксперта, он поможет Вашингтону противостоять достижениям Москвы в Арктике.