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В США готовят спецоружие и беспилотники для «первой арктической войны»

runews24.ru
2 часа назад
Соединенные Штаты готовятся к военному противостоянию, которое возможно, произойдет в Арктике. Воевать никто не хочет, но у американских военных есть некоторые опасения из-за ускоренного таяния льдов.
«Первая арктическая война»: США понадобилась помощь Норвегии
Фото:  Staff Sgt. Daniel Love / U.S. Army Staff Sgt. Daniel Love / U.S. Army
Они беспокоятся, что из-за этого у некоторых государств возникнут новые стратегические возможности, пишет Крис Осборн отметил в статье для издания National Interest.
По его словам, американцы уже несколько раз меняли свою стратегию в регионе за последнее время.
Недавно бойцы корпуса Морской пехоты США участвовали в учениях с военными из Норвегии.
Они совершенствовали действия в суровых условиях. Пентагон рассчитывает на военный союз с Осло. По словам эксперта, он поможет Вашингтону противостоять достижениям Москвы в Арктике.
Как известно, у России в данном регионе много ледоколов и военных баз, страна провела большое количество маневров и тренировочных операций. В ответ в США создают оружие, устойчивое к суровому климату, готовят подводные дроны.
Армия,Крис Осборн,Пентагон,Соединенные Штаты,
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