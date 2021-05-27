Неудачный прорыв: Баку пленил армянских военных

По утверждению оборонного ведомства, в четверг утром близ границы наблюдалось сосредоточение нескольких единиц боевой техники ВС Армении, в том числе танков. "В результате принятых мер их передвижение было пресечено. В настоящее время наши подразделения контролируют оперативную обстановку в этом направлении", - подчеркивается в информации.

В минувший вторник Минобороны Армении сообщило о том, что армянский военнослужащий получил смертельное ранение в результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе в Гегаркуникской области. Азербайджанское оборонное ведомство отвергло эти обвинения, отметив, что, по имеющейся информации, инцидент, связанный со смертью армянского военнослужащего, произошел в результате несчастного случая. В Баку заявили, что днем в среду семь грузовиков с личным составом Вооруженных сил Армении совершили попытку приблизиться к указанному участку границы, а передвижение армянских военных было пресечено "в результате предпринятых упреждающих мер" без применения оружия.