Угроза в Средиземном море: Запад встревожила переброска российских Ту-22М3 в Сирию

Американское издание отмечает, что по времени прилет Ту-22М3 в Хмеймим практически совпадает с прибытием авианосца Queen Elizabeth в Средиземное море. The Drive напоминает, что на британский корабль выступает носителем палубных истребителей пятого поколения F-35B Lightning II.

Издание пишет, что во времена холодной войны американские авианосцы и боевые корабли, вооруженные крылатыми ракетами, были основной целью советских Ту-22М в Средиземном море и Атлантическом океане.

Дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот, принят на вооружение в 1989 году. Всего выпущено 268 самолетов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии. В настоящее время планируется модернизация 30 единиц Ту-22М3 до уровня Ту-22М3М.

Опубликовано видео первого приземления трех дальних бомбардировщиков Ту-22м3 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

После выполнения учебных задач бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.

На кадрах Минобороны , размещенных в Telegram-канале агентства, показано, как Ту-22 приземляются на российской авиабазе.

«Базирование самолетов данного типа на аэродроме "Хмеймим" осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря», — уточняется в сообщении ведомства.

Учебные полеты над акваторией Средиземного моря провели экипажи бомбардировщиков Ту-22М3, которые накануне прибыли на аэродром Хмеймим в Сирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, прибывших накануне на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике, приступили к выполнению задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили учебные полеты над акваторией Средиземного моря», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что экипажи самолетов получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах.

«Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые и стало возможным в результате реконструкции второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования», — добавляется в сообщении.

Завершенная на сирийской авиабазе Хмеймим реконструкция взлетно-посадочной полосы расширила возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов. Три бомбардировщика Ту-22М3 уже прибыли туда для отработки учебных задач.

Своими впечатлениями об обновленном аэродроме с "Красной Звездой" поделились летчики российских бомбардировщиков. Командир экипажа Ту-22М3 подчеркнул, что реконструированная полоса очень ровная и гладкая, тормозные парашюты можно было даже не использовать. Покрытие тщательно проверили и очистили даже от мельчайших камней. Благодаря новому светосигнальному и радиотехническому оснащению сократилась нагрузка на пилота во время захода на посадку.

Один из летчиков рассказал также, что новая полоса выполнена по новой технологии - залита монолитом-бетоном. Поэтому при посадке практически не чувствуются неровности и стыки в плитах. Другой летчик отметил, что раньше приземлившийся самолет должен был сразу же освободить полосу для следующего. Теперь можно приземляться один за другим, с разницей буквально в минуту.

Российские военнослужащие подчеркнули, что со временем новая взлетно-посадочная полоса сможет принимать большие гражданские самолеты.

«Базирование самолетов данного типа в Сирии подтверждает способность российских вооруженных сил работать в любом регионе мира», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский , комментируя перебазирование трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

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«Данная отработка перебазирования на передовые аэродромы, в том числе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и дальней авиации, подтверждает, что Россия – великая держава и обладает достаточными силами и средствами, чтобы работать в любом регионе мира», – считает член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.

Собеседник напомнил о том, что «Ту-22М3 уже применялись в Сирии, но тогда они работали с территории России». Кроме того, эксперт не исключил появление на базе Хмеймим ракетоносцев Ту-160, правда – тоже не на постоянной основе.

«То, что авиабаза Хмеймим используется в том числе и самолетами стратегической дальней авиации – это не открытие для военных. К примеру, американцы регулярно перебрасывают свои стратегические бомбардировщики на базы в Великобритании, Японии и на остров Гуам», – отметил Мураховский.

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«Базирование нашей авиации на базе Хмеймим действительно имеет важное политическое и военное значение», – считает доктор военных наук Константин Сивков. «Во-первых, потому что боевой радиус бомбардировщиков Ту-22М3 при полной боевой нагрузке составляет около двух тысяч километров. Если провести этим радиусом площадь воздействия, то в зоне досягаемости наших самолетов окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье. Поэтому освоение этого аэродрома самолетами дальней авиации – серьезный фактор политического и военно-стратегического давления на вероятного противника», – полагает эксперт.

«Во-вторых, в случае обострения военно-политической обстановки в Черноморском регионе дальняя авиация в Хмеймиме может стать важным козырем России. Например, при базировании самолетов Ту-22М3 в Крыму для противодействия американской авианосной ударной группе нам потребуется прорывать противовоздушную оборону Турции. А на базе Хмеймим наша дальняя авиация имеет больше свободы для маневра и отражения удара вероятного противника», – отметил собеседник.

При этом он уточнил, что в случае противостояния с США основным театром действий будет Восточное Средиземноморье. «Именно оттуда они будут направлять свою авиацию по аэродромам Крыма и другим южным районам России, объектам военной и экономической инфраструктуры. Поэтому теперь, когда база в Хмеймиме осваивается, американцам будет проблематично как-либо угрожать нам. Да и в целом наращивание военного присутствия в Средиземноморье свидетельствует о том, что Россия готова пресекать любые попытки военной агрессии против нее», – заключил Сивков.

Старший аналитик американского национального института государственного управления Марк Шнайдер высоко оценил модернизированный бомбардировщик Ту-22М3. Российскому самолету он посвятил статью, которая опубликована на сайте военно-морского института США.

Шнайдер признается, что новый комплекс вооружений бомбардировщика впечатляет своими возможностями борьбы против наземных целей и кораблей. Ту-22М3 будет оснащен сверхбыстрыми ракетами большой дальности как с ядерными, так и с обычными боеголовками.

Аналитик похвалил российские системы радиоэлектронного подавления, которые усложняют перехват данного самолета, а также напомнил о разработке Россией противокорабельного варианта новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" и крылатой ракеты сверхбольшой дальности для Ту-22М3.

По мнению военного эксперта, угрозу со стороны российского Ту-22М3 США придется учитывать еще в течение 20 лет.

"ВМС США должны в ближайшее время разработать технику и военную доктрину для борьбы с этой смертоносной угрозой дальнего радиуса действия", - цитирует Шнайдера РИА Новости.