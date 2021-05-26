Первая женщина стала контр-адмиралом ВМС Британии

Впервые в истории британских военно-морских сил женщине будет присвоено адмиральское звание, сообщила пресс-служба ВМС страны.
В сообщении ВМС Великобритании
говорится, что «впервые за многовековую историю королевских военно-морских сил женщине-офицеру будет присвоено адмиральское звание», передает РИА «Новости»
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Звание присвоят капитану первого ранга Джуд Терри, «которая уже полвека служит родине и флоту». Она станет «самой высокопоставленной женщиной в ВМС страны за всю историю флота».
Терри будет руководить программами по подготовке, обеспечению и карьерному продвижению военных моряков и морских пехотинцев с момента их прихода в ряды ВМС и до последнего дня службы.
Формально она станет контр-адмиралом и станет директором программ по подготовке персонала в 2021 году. В данный момент она служит заместителем директора программ.
Ранее капитан Эми Бауэрншмидт была объявлена
первой в истории Военно-морских сил США женщиной-командиром атомного авианосца «Авраам Линкольн
» (CVN-72) с ядерным оружием.