Первая женщина стала контр-адмиралом ВМС Британии

Впервые в истории британских военно-морских сил женщине будет присвоено адмиральское звание, сообщила пресс-служба ВМС страны.

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В сообщении ВМС Великобритании говорится, что «впервые за многовековую историю королевских военно-морских сил женщине-офицеру будет присвоено адмиральское звание», передает РИА «Новости»

Звание присвоят капитану первого ранга Джуд Терри, «которая уже полвека служит родине и флоту». Она станет «самой высокопоставленной женщиной в ВМС страны за всю историю флота».

Терри будет руководить программами по подготовке, обеспечению и карьерному продвижению военных моряков и морских пехотинцев с момента их прихода в ряды ВМС и до последнего дня службы.