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Впервые в истории ВМС Британии звание контр-адмирала решили присвоить женщине

Деловая газета "Взгляд"
7 часов назад
Впервые в истории британских военно-морских сил женщине будет присвоено адмиральское звание, сообщила пресс-служба ВМС страны.
Первая женщина стала контр-адмиралом ВМС Британии
Фото: ReutersReuters
В сообщении ВМС Великобритании говорится, что «впервые за многовековую историю королевских военно-морских сил женщине-офицеру будет присвоено адмиральское звание», передает РИА «Новости».
Звание присвоят капитану первого ранга Джуд Терри, «которая уже полвека служит родине и флоту». Она станет «самой высокопоставленной женщиной в ВМС страны за всю историю флота».
Терри будет руководить программами по подготовке, обеспечению и карьерному продвижению военных моряков и морских пехотинцев с момента их прихода в ряды ВМС и до последнего дня службы.
Формально она станет контр-адмиралом и станет директором программ по подготовке персонала в 2021 году. В данный момент она служит заместителем директора программ.
Ранее капитан Эми Бауэрншмидт была объявлена первой в истории Военно-морских сил США женщиной-командиром атомного авианосца «Авраам Линкольн» (CVN-72) с ядерным оружием.
Капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил это назначение.
Армия,Авраам Линкольн,Сергей Ищенко,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,Соединенное Королевство,
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