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Оклады военнослужащих повысят с 1 октября

RT на русскомиещё 10
7 часов назад
Российским военнослужащим с 1 октября повысят в 1,037 раза оклады по должностям и званиям.
Военнослужащим с 1 октября повысят оклады
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Повышение затронет контрактников, срочников, а также проходящих службу в Росгвардии, работников органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, пожарных, таможенников и так далее.
Ранее сообщалось, что правительство России выделило более 10 млрд рублей на закупку лекарств для тяжелобольных детей.
Армия,Михаил Мишустин,Росгвардия,МВД,Правительство РФ,
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