Стрельбу робота «Маркер» по движущимся целям показали на видео

Стрельбу в ручном и автоматическом режиме роботехнической платформы «Маркер» показали на видео. Соответствующие кадры опубликовал Фонд перспективных исследований. На кадрах «Маркер» поражает статические и движущиеся цели как под управлением оператора, так и автономно.
«Цель проекта – создание и проведение полномасштабной отработки технологий и базовых элементов наземной робототехники», – уточняется в сообщении ФПИ.
К июлю 2021 года ФПИ планирует завершить испытания пяти образцов «Маркера» на гусеничной и колесной платформах.