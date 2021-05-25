"Судьба Крыма": в Германии испугались российской активности в Арктике

Публицист считает, что заняв место председателя в Арктическом совете, Россия рассчитывает укрепить свои позиции в богатом природными ресурсами регионе. Он отметил, что в последние годы Москва значительно расширила военное присутствие в Арктике. Так, в 2019 году были завершены строительство и модернизация 19 взлетно-посадочных полос.

Кроме того, в марте текущего года три атомные подводные лодки Военно-морских сил России пробили арктические льды, впервые одновременно появившись на поверхности. По мнению Вергина, в данном случае речь идет не только о легком нахождении крупных месторождений природного газа, но и о притязаниях российской стороны на арктический регион.

Публицист обратил внимание на то, что несмотря на то что Соединенные Штаты обвиняют Россию в «милитаризации» Арктики, администрация американского президента Джо Байдена пока не знает, как противостоять Москве.

Вергин призвал разработать стратегию по сдерживанию России в регионе, в противном случае Запад «проснется слишком поздно и будет вынужден мириться со свершившимся фактом, как это уже было с Крымом

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Объединённое стратегическое командование (ОСК) «Северный флот», стоящее на страже российской части Арктики, в случае войны с США будет уничтожено. Такую точку зрения в «Военно-промышленном курьере» высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике доктор военных наук Константин Сивков

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Наше объединение в самых благоприятных условиях сможет лишь ослабить авианосное соединение ВМС США (выведя из строя один авианосец из трёх-четырёх ВМС США и Англии, потопив при этом два-три надводных корабля охранения) и уничтожить две-три американские (английские) АПЛ в Баренцевом море, — считает эксперт.

Сопоставив боевые возможности российской стороны и США, Сивков отметил, что «разгрома надводной и подводной группировок ВМС противника не произойдёт». Однако он понесёт большие потери в кораблях, подлодках и самолётах.

По мнению эксперта, в случае конфликта с США Северный флот не сможет обеспечить боевую устойчивость российских АПЛ стратегического назначения, поскольку может контролировать лишь небольшую часть прибрежных районов. ОСК также будет уступать противнику более чем в три раза по истребительной авиации, добавил Сивков.

При этом эксперт подчеркнул, что ситуация может перевернуться с принятием ОСК на вооружение гиперзвуковой ракеты «Циркон». Она позволит значительно увеличить потери противника.

Россия «обошла» США в освоении Арктики, так как не стала отмахиваться от происходящих в регионе климатических изменений и учла их при усилении своих оборонительных позиций, в отличие от Соединенных Штатов, пишет The New York Times.

Авторы статьи указали, что в то время как администрация прошлого президента США Дональда Трампа проявляла упрямство, Москва в 2020 году закрепила ряд важных положений в своей Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

«Хотя Вооруженные силы РФ имеют мало общего с либеральными западными политиками или экологическими организациями вроде Greenpeace, они разделяют точку зрения о том, что льды действительно тают. Это позволило им обойти США», — подчеркивается в материале.

При этом The New York Times указало, что при новом главе Белого Дома Джо Байдене ситуация наверняка изменится и Вашингтон скорректирует свою арктическую стратегию.

Комментируя текущую ситуацию в регионе, аналитик из оказывающего поддержку ВМС и Корпусу морской пехоты США исследовательского центра CNA Майкл Коуфман предположил, что для России таяние арктических льдов является «ночным кошмаром», так как оно создает дополнительный театр военных действий в случае потенциального военного конфликта с Соединенными Штатами.

Унаследованное со времен Советского Союза вооружение сделало Россию хорошо подготовленной к борьбе за Арктику, пишет американский журнал The National Interest.

Автор статьи Роберт Фарли отмечает, что Москва еще во времена холодной войны готовилась противостоять Западу в Арктическом регионе. Накопленный опыт и множество видов оружия позволили ей обрести «смертоносный набор возможностей» на случай, если в Северном Ледовитом океане произойдет «что-то немыслимое», передает РИА «Новости».

Журналист также упомянул российский ледокольный флот – самый большой в мире, – указав, что такие корабли становятся все более востребованными из-за роста коммерческого интереса к освоению региона, это делает Россию «гарантом глобального доступа к Арктике».

Благодаря этому Москва может свободно планировать военную кампанию, а также стратегию доступа к ресурсам в регионе, подчеркнул автор.

Одним из наиболее смертоносных российских орудий в Арктике эксперт посчитал подлодки проекта «Акула», охарактеризовав их как «монструозные». Размеры и огромный арсенал оружия субмарины вполне компенсируют ее недостаточную скрытность, указал Фарли

Кроме этого, Россия активно применяет в небе над Арктикой самолеты: например, созданные для «охоты» на американские бомбардировщики истребители МиГ-31, обладающие мощными радарами и превосходной маневренностью.

Он также упомянул бомбардировщики Ту-95 и противолодочные самолеты Ту-142. Первые, по словам автора, считаются одними из старейших самолетов, они по-прежнему «отлично себя чувствуют в холодном небе Арктики».

Фарли отметил и тренировки российского спецназа: они обучены захватывать и удерживать труднодоступные районы, вести разведку, а также помогать в операциях по поиску и спасению гражданских служащих.

Россия рассматривает Арктику как территорию международной стабильности и призывает все страны региона возобновить многосторонний диалог по военной линии, заявил глава МИД Сергей Лавров , выступая на министерской сессии Арктического совета.

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«Рассматриваем Арктику как территорию мира, стабильности и конструктивного взаимодействия. С удовлетворением констатируем, что такой же позиции придерживаются все наши партнеры. Убеждены, что только через сотрудничество можно обеспечить процветание Арктики. Важно в этой связи распространять позитивные взаимоотношения стран – членов Арктического совета и на военную сферу, прежде всего через налаживание многостороннего диалога арктических государств по военной линии», – цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, Россия поддерживает идею саммита арктических государств.

«Поддерживаем идею проведения саммита арктических государств, когда для этого созреют необходимые условия. Если это случится в период российского председательства, мы будем готовы это сделать. В любом случае саммит, когда он будет хорошо подготовлен, станет значимым событием в определении долгосрочных стратегических задач арктического сотрудничества», – сказал Лавров.

Арктический совет – межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Кроме того, Арктический совет предоставляет статус наблюдателя неарктическим государствам, межправительственным и межпарламентским организациям, а также неправительственным организациям.

В 2021 году, в год 25-летия объединения, двухгодичное председательство в нем переходит от Исландии к России.