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Зеленский предложил увеличить численность ВС Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 10
9 часов назад
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об увеличении численности Вооруженных сил, а также проект закона об основах национального сопротивления.
Зеленский предложил увеличить численность ВСУ
Фото: ReutersReuters
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента. Тексты законопроектов 5557 и 5558 пока отсутствуют.
На данный момент численность ВСУ составляет более 250 тыс. военных. Также в Украине насчитывается 234 тыс. резервистов, 407 тыс. человек имеют статус участника боевых действий на Донбассе.
Ранее Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. До этого президент Украины уже сообщал о готовности мобилизовать на «большую войну» с Россией всех – и мужчин, и женщин. В ноябре 2017 года доля уклонистов от призыва в ВСУ составила 40%, а в декабре того же года минобороны Украины констатировало неявку 70% призывников, из которых почти треть находилась в розыске.
По итогам 2020 года ситуация для украинских «ястребов» если и изменилась, то лишь в худшую сторону. Потому, как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский может выставить против России лишь армию дезертиров.
Армия,Владимир Зеленский,Министерство обороны,Верховная Рада,Деловая газета "Взгляд",Украина,
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