Зеленский предложил увеличить численность ВСУ

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Зеленский предложил увеличить численность ВС Украины
Деловая газета "Взгляд"
и
ещё 10
9 часов назад
Президент
Украины
Владимир Зеленский
внес в
Верховную раду
законопроект об увеличении численности Вооруженных сил, а также проект закона об основах национального сопротивления.
Фото:
Reuters
Reuters
Об этом свидетельствуют
данные
на сайте парламента. Тексты законопроектов 5557 и 5558 пока отсутствуют.
На данный момент численность ВСУ составляет более 250 тыс. военных. Также в Украине насчитывается 234 тыс. резервистов, 407 тыс. человек имеют статус участника боевых действий на Донбассе.
Ранее Зеленский
утвердил национальную стратегию
военной безопасности. В ней Россия
названа
военным противником Киева. До этого президент Украины уже
сообщал о готовности
мобилизовать на «большую войну» с Россией всех – и мужчин, и женщин. В ноябре 2017 года
доля уклонистов
от призыва в ВСУ составила 40%, а в декабре того же года
минобороны
Украины констатировало неявку 70% призывников, из которых почти треть
находилась в розыске
.
По итогам 2020 года ситуация для украинских «ястребов» если и изменилась, то лишь в худшую сторону. Потому, как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский может
выставить против России
лишь армию дезертиров.
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Деловая газета "Взгляд"
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Украина
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