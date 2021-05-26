В США упростят ношение короткоствольного оружия

Несколько американских штатов воспользовались пандемией, чтобы принять более либеральные законы и упростить ношение оружия в любом месте и при любых обстоятельствах, сообщает The Economist . Экономика вновь открывается после года пандемии, и многие американцы думают о том, что взять с собой, чтобы выйти на улицу, проведя год дома в пижаме или бегая трусцой. Некоторые имеют в виду уникальный аксессуар: пистолет или револьвер.

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Несколько штатов страны решили попытаться облегчить своим жителям ношение оружия в общественных местах без необходимости запрашивать разрешение, проходить проверку биографических данных или проходить обучение стрельбе.

С февраля пять штатов приняли новые законы или смягчили старые. Некоторые, например, Юта, где 5 мая вступило в силу нелицензионное ношение оружия, требуют, чтобы оно было спрятано (например, в кобуре под курткой). Другие, как Теннесси, позволяют людям носить оружие на виду. Пять других штатов, включая Луизиану и Южную Каролину, также рассматривают вопрос о разрешении нелицензированного ношения оружия, а также Техас, где Республиканская партия сделала своим приоритетом принятие соответствующего законодательства.

Двадцать лет назад только Вермонт разрешал ношение пистолета без лицензии. К концу года это сделают как минимум 20 штатов.