В США упростят ношение короткоствольного оружия

С февраля пять штатов приняли новые законы или смягчили старые. Некоторые, например, Юта, где 5 мая вступило в силу нелицензионное ношение оружия, требуют, чтобы оно было спрятано (например, в кобуре под курткой). Другие, как Теннесси, позволяют людям носить оружие на виду. Пять других штатов, включая Луизиану и Южную Каролину, также рассматривают вопрос о разрешении нелицензированного ношения оружия, а также Техас, где Республиканская партия
сделала своим приоритетом принятие соответствующего законодательства.