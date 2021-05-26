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В США упрощают ношение короткоствольного оружия

BFM.RUиещё 3
1 час назад
Несколько американских штатов воспользовались пандемией, чтобы принять более либеральные законы и упростить ношение оружия в любом месте и при любых обстоятельствах, сообщает The Economist. Экономика вновь открывается после года пандемии, и многие американцы думают о том, что взять с собой, чтобы выйти на улицу, проведя год дома в пижаме или бегая трусцой. Некоторые имеют в виду уникальный аксессуар: пистолет или револьвер.
В США упростят ношение короткоствольного оружия
Фото: ReutersReuters
Несколько штатов страны решили попытаться облегчить своим жителям ношение оружия в общественных местах без необходимости запрашивать разрешение, проходить проверку биографических данных или проходить обучение стрельбе.
С февраля пять штатов приняли новые законы или смягчили старые. Некоторые, например, Юта, где 5 мая вступило в силу нелицензионное ношение оружия, требуют, чтобы оно было спрятано (например, в кобуре под курткой). Другие, как Теннесси, позволяют людям носить оружие на виду. Пять других штатов, включая Луизиану и Южную Каролину, также рассматривают вопрос о разрешении нелицензированного ношения оружия, а также Техас, где Республиканская партия сделала своим приоритетом принятие соответствующего законодательства.
Двадцать лет назад только Вермонт разрешал ношение пистолета без лицензии. К концу года это сделают как минимум 20 штатов.
Тем временем продажи огнестрельного оружия достигают рекордно высокого уровня. В 2020 году проверка данных о покупателях оружия достигла беспрецедентного показателя в 39,7 миллиона человек. В последнем квартале 2019-2020 финансового года производитель Smith & Wesson зафиксировал вдвое больше продаж (и втрое больше прибыли), чем годом ранее.
Армия,Республиканская партия США,The Economist,Соединенные Штаты,
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