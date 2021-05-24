Стратегическая нестабильность: Москва обвинила Вашингтон в нарушении ДСНВ

Согласно документу, Россия обладает 517 единицами развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков, США - 651. Также у РФ 1 456 единиц боезарядов на развернутых МБР, на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками, у США - 1 357. Развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков в распоряжении России 767, в распоряжении США - 800.

"Информация о суммарных количествах СНВ России и США приведена по состоянию на 1 марта 2021 года на основе предусмотренных Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) уведомлений, которыми стороны обменялись в марте 2021 года в соответствии с пунктом 2 раздела II главы четвертой Протокола к ДСНВ", - указали на Смоленской площади.

В МИД России также обратили внимание на то, что заявленный США показатель 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из засчета по Договору 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н.

"Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей Протокола к Договору", - добавили в министерстве.

Кроме того, как отметили в российском дипведомстве, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию "учебных шахт" и отказываются включать их в засчет по договору в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР.

"Таким образом, разрешенный в соответствии с подпунктом с пункта 1 статьи II Договора показатель превышен США на 101 единицу", - заключили в министерстве.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) между Россией и США официально продлен на пять лет. Такое заявление сделали в МИД РФ.

«ДСНВ будет действовать без каких-либо изменений и дополнений до 5 февраля 2026 года», — передает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

Соглашение о продлении ДСНВ вступило в силу после обмена соответствующими нотами.

«Новые результаты в российско-американском диалоге по контролю над вооружениями потребуют от сторон значительных усилий», — отметили в МИД РФ, комментируя продление договора. В МИД РФ подчеркнули, что ключевое значение для достижения договоренности имел телефонный разговор Путина с Байденом 26 января.

Москва уже призвала Вашингтон «проявить конструктивный подход по вопросу стратегической стабильности». В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что продление Договора по СНВ «укрепляет безопасность Штатов и их союзников».

Договор СНВ-3 заменил договор между РФ и США о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 2002 года. Согласно документу, к стратегическим наступательным вооружениям относятся:

межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) наземного базирования с максимальной дальностью пуска свыше 5500 км;

баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) с максимальной дальностью пуска свыше 600 км;

тяжелые бомбардировщики (ТБ) — бомбардировщики (самолеты-носители) с дальностью полета более 8000 км или оснащенные крылатыми ракетами воздушного базирования (КРВБ) с максимальной дальностью пуска более 600 км.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что продление ракетного договора СНВ-3 с США произошло благодаря длительной плодотворной работе. Он отметил, что пятилетний срок, на который государствам удалось продлить договор, «позволит поработать либо над дальнейшим продлением договора, либо над новым текстом договора».

Москва приветствует продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) и готова приступить к новому этапу российско-американского диалога по стратегической стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

По его словам, согласие команды президента США Джо Байдена на продление СНВ-3 "без предусловий и увязок" является "обнадеживающим моментом".

Рамблер

"То, что в итоге мы пролонгировали договор, в полной мере отвечает интересам безопасности обеих сторон, да и всего международного сообщества", - подчеркнул министр.

Вместе с тем рассуждать о том, как диалог будет развиваться дальше Лавров не стал.

"Как станут развиваться события дальше, загадывать не буду, - сказал он. - Для нас очевидно, что в нынешних непростых условиях совместные шаги по выправлению ситуации в области стратегической стабильности весьма востребованы. Приветствуем согласие американской стороны принять продление ДСНВ за отправную точку и приступить к новому этапу двустороннего стратегического диалога".

Российский министр также подтвердил готовность Москвы включиться в предметную работу с полным осознанием многосложности и нетривиальности накопившихся в данной сфере проблем.

Адмирал Чарльз Ричард, который возглавляет стратегическое командование Вооруженными силами США, призвал обсудить с Россией вооружения, которые не были включены в Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), сообщает ТАСС.

По мнению адмирала Ричарда, Вашингтону необходимо «открытое общение» с Москвой и Пекином, что позволит уменьшить риски развязывания войны. По его словам, эти две страны регулярно обновляют и модернизируют свое стратегическое оружие.

Ричард указывает на ядерную беспилотную подлодку-торпеду «Посейдон» и гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон», которые не указаны в составе соглашений СНВ-III.

Вашингтон замалчивает собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений и факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к границам России, заявили в МИД, комментируя доклад Госдепартамента США «О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения».

«Весьма циничным выглядит «заход» на проблематику нестратегического ядерного оружия (НСЯО). Недобросовестно подменяется серьезный анализ ситуации в данной сфере попытками уличить Россию, последовательно сохраняющую все НСЯО в неразвернутом виде на национальной территории, в отходе от имеющих добровольный характер «президентских инициатив» 1991-1992 годов», – говорится в сообщении на сайте МИД.

В ведомстве указали, что подобные замечания Вашингтон допускает «в то время, когда действия США и их союзников по отработке навыков применения развернутого в Европе американского НСЯО в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО впрямую противоречат юридически обязывающим требованиям краеугольного для архитектуры КВРН Договора о нераспространении ядерного оружия».

«При этом замалчиваются тектонические сдвиги в области евробезопасности, вызванные приближением военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским рубежам, а также собственные планы США по развертыванию новых ядерных вооружений вразрез с упомянутыми «президентскими инициативами», – добавили в министерстве.

В феврале МИД заподозрил Запад в планировании ограниченных ядерных войн. В частности, по словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова , то, что Запад не подтверждает неприемлемость ядерной войны, вызывает подозрения, не занимаются ли они планированием ограниченных ядерных войн.

Тем временем глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что процесс модернизации ядерного комплекса Соединенных Штатов еще не начинался, тогда как Россия ее почти полностью завершила.

Суслов подчеркнул, что взаимодействие стран в области стратегической безопасности серьезно деградировало за последние годы. Эксперт пояснил, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), по сути, стало единственным достижением в этом направлении. Других существенных подвижек достигнуто не было, а Договор по открытому небу (ДОН), разрешающий разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга, находится на грани коллапса.

Эксперт предположил, что дальнейший диалог Москвы и Вашингтона по этой тематике затронет не только будущее СНВ-3, но и приобретет более комплексный характер и коснется всех факторов стратегической стабильности. «Поскольку администрация Байдена не рассматривает гонку вооружения как потенциальный геополитический инструмент давления на Россию и поскольку она в принципе придает большое значение контролю над вооружениями, то здесь, мне кажется, можно надеяться на серьезный прогресс», — отметил Суслов.

В то же время стороны могут попытаться решить накопившиеся проблемы в работе дипмиссиий и дипломатических контактах. Однако, по мнению Суслова, пока нет предпосылок для того, чтобы достичь существенных подвижек в этом вопросе в краткосрочной перспективе. «Но, может быть, ситуация начнет улучшаться после встречи Путина и Байдена, она станет очень важным и знаковым событием для российско-американских отношений», — сказал эксперт.