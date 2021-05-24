АПЛ "Псков" оснастили рекордным арсеналом

АПЛ "Томск" - сам по себе корабль редкий. Это один из двух представителей проекта 945А "Кондор", построенных в начале 90-х. Большие атомные подводные лодки третьего поколения с крылатыми ракетами предназначены для слежения за стратегическими подводными лодками и авианосными группировками противника и гарантированного их уничтожения в начале конфликта. Благодаря титановому корпусу и другим технологиям лодки 945-го проекта стали самыми малозаметными в ВМФ СССР. Оба корабля служат на Северном флоте.