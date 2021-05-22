Раскрыты данные о приказе главы ВВС Турции сбить российский Су-24

Российский истребитель Су-24 был сбит в небе над сирийско-турецкой границей по приказу командующего ВВС Турции Абидина Юнала. Пилот турецкого истребителя F-16 знал, что стреляет по российскому военному самолету. Об этом сообщает портал Nordic Monitor со ссылкой на раскрытые данные судебного допроса, касающиеся инцидента 2015 года.

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Давая показания в суде 15 августа 2017 года, 45-летний полковник Али Дурмуш сказал, что командование ВВС сообщило Юналу, что два российских истребителя нарушили воздушное пространство Турции над сирийской границей. Командование ждало инструкций. Юнал приказал нанести удар. Это привело к тому, что российский Су-24М был сбит турецким истребителем F-16 недалеко от границы с Сирией, в гористой местности.

« Когда ему позвонили и рассказали о двух российских самолетах, которые кружили над нашей границей, он приказал им сбивать самолеты, если они пересекают воздушное пространство Турции, и повесил трубку. В результате, через несколько минут после этого звонка, [российский] самолет, пересекший наше воздушное пространство, был сбит пилотами по приказу [авиадиспетчеров] », - сказал Дурмуш.

По его словам, летчики Турции по своему усмотрению могли сбивать только сирийские самолеты. Решение взять на мушку российский самолет мог принять только командующий ВВС.

«Была сделана оценка, что опытный командующий ВВС больше подходит для оценки и принятия решения с учетом стратегических и внешнеполитических интересов нашей страны», - сказал Дурмуш.

Турки понимали, что сбитый российский самолет имел бы далеко идущие стратегические и политические последствия для Турции. Поэтому подобное решение не оставалось на усмотрение авиадиспетчера или пилота, а делегировалось командованию ВВС.

Напомним, что после нанесения удара командира российского экипажа Олег Пешков смог катапультировался и приземлился на парашюте, но был убит протурецкими экстремистами. Штурман Константин Мурахтин смог спастись и был эвакуирован на базу «Хмеймим».

Впоследствии правящая Партия справедливости и развития (AKP) Турции начала утверждать, что правительство не отдавало приказ ВВС сбивать российский самолет. Два пилота были обвинены в том, что они атаковали россиян по собственной инициативе. Их арестовали после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.