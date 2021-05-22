Пусть сбивают: в уничтожении Су-24 обвинили командующего ВВС Турции

Согласно имеющимся показаниям штаб-полковника Али Дурмуша, озвученным им в суде 15 августа 2017 года, в день происшествия командование боевых ВВС проинформировало Юнала о замеченных у турецкой границы российских боевых самолетах.

При этом известно, что в Турции отвергали предположения о причастности к инциденту военного командования государства. Утверждалось, что инцидент произошел по вине пилота F-16.