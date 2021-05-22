Пусть сбивают: в уничтожении Су-24 обвинили командующего ВВС Турции

24 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили
российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. Оба летчика катапультировались, штурману удалось спастись, пилот был расстрелян с земли боевиками. После этого в отношениях между Москвой и Анкарой наступил кризис. Власти Турции отказывались извиняться за инцидент, утверждая, что не знали о национальной принадлежности сбитого самолета, который, по версии Анкары, вторгся в воздушное пространство страны. В Генштабе
ВС России демонстрировали
маршрут самолета и заявляли, что он не нарушал границ Турции.