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Командующего ВВС Турции обвинили в уничтожении российского Су-24

Lenta.ruиещё 1
15 минут назад
Инцидент с российским Су-24, сбитым близ турецко-сирийской границы в 2015 году, произошел по вине командующего ВВС Турции Абидина Юнала, приказавшего подчиненным атаковать российские военные самолеты без предупреждения. Об этом со ссылкой на данные судебного допроса сообщает портал Nordic Monitor.
Пусть сбивают: в уничтожении Су-24 обвинили командующего ВВС Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно имеющимся показаниям штаб-полковника Али Дурмуша, озвученным им в суде 15 августа 2017 года, в день происшествия командование боевых ВВС проинформировало Юнала о замеченных у турецкой границы российских боевых самолетах.
«Когда ему позвонили и рассказали о двух российских самолетах, которые кружили над нашей границей, он приказал им сбивать самолеты, если они пересекают воздушное пространство Турции, и повесил трубку. В результате, через несколько минут после этого звонка, [российский] самолет, пересекший наше воздушное пространство, был сбит пилотами», — рассказал 45-летний Дурмуш.
При этом известно, что в Турции отвергали предположения о причастности к инциденту военного командования государства. Утверждалось, что инцидент произошел по вине пилота F-16.
24 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. Оба летчика катапультировались, штурману удалось спастись, пилот был расстрелян с земли боевиками. После этого в отношениях между Москвой и Анкарой наступил кризис. Власти Турции отказывались извиняться за инцидент, утверждая, что не знали о национальной принадлежности сбитого самолета, который, по версии Анкары, вторгся в воздушное пространство страны. В Генштабе ВС России демонстрировали маршрут самолета и заявляли, что он не нарушал границ Турции.
Армия,Генштаб,Турция,
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