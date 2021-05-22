Два летчика катапультировались из Су-30СМ в Крыму

С 2012 года по май 2018 года в Воздушно-космические силы (до 2015 года - Военно-воздушные силы) РФ было передано 84 экземпляра Су-30СМ, морской авиации ВМФ России - 20 экземпляров. Су-30СМ был принят на вооружение ВС России распоряжением президента РФ от 12 января 2018 года.