В Турции нашли "главный козырь" против Израиля

Турция должна достать из рукава свой главный козырь, который способен нанести серьезный удар по Израилю , пишет турецкое издание Haber7. Перевод статьи приводит «ИноСМИ»

Главным козырем, который турки могут предъявить Израилю за агрессию против Палестины , может стать радиолокационная станция Кюреджик. Перед тем, как одобрить строительство станции на территории Турции, Анкара выдвигала условие, что ее будет использовать только Североатлантический альянс

При этом известно, что она используется и для защиты Израиля от баллистических ракет – сведения передаются странам Персидского залива и Израилю в соответствии со специальным соглашением с США по защите от баллистических ракет.

Автор считает, что пора закрыть доступ Израилю к базе, однако это может привести к ухудшению и без того натянутых отношений с партнером по НАТО – США.

Читатели Haber7 поддержали мнение авторов и согласились, что Израиль пора лишить защитного «зонтика».

«Я думаю, надо закрыть. Ошибка, что не сделали этого до сих пор», «Чего еще вы ждете????», «Давайте воспользуемся этим нашим правом», «Израиль — убийца», - написали пользователи.