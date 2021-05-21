В Турции нашли "главный козырь" против Израиля

Главным козырем, который турки могут предъявить Израилю за агрессию против Палестины, может стать радиолокационная станция Кюреджик. Перед тем, как одобрить строительство станции на территории Турции, Анкара выдвигала условие, что ее будет использовать только Североатлантический альянс.
При этом известно, что она используется и для защиты Израиля от баллистических ракет – сведения передаются странам Персидского залива и Израилю в соответствии со специальным соглашением с США по защите от баллистических ракет.
Автор считает, что пора закрыть доступ Израилю к базе, однако это может привести к ухудшению и без того натянутых отношений с партнером по НАТО – США.
Читатели Haber7 поддержали мнение авторов и согласились, что Израиль пора лишить защитного «зонтика».
«Я думаю, надо закрыть. Ошибка, что не сделали этого до сих пор», «Чего еще вы ждете????», «Давайте воспользуемся этим нашим правом», «Израиль — убийца», - написали пользователи.
Как сообщал «Рамблер», вечером 20 мая Израиль и палестинские боевики из движения ХАМАС при посредничестве Египта договорились о прекращении военного конфликта в секторе Газа. Перемирие начало действовать в ночь на 21 мая.