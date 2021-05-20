Израиль заявил о намерении прекратить операцию в секторе Газа

Израиль уведомил египетского посредника о намерении прекратить операцию в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

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Ранее дипломатический источник в Каире рассказал, что на переговорах с палестинцами и израильтянами о режиме прекращения огня достигнут прогресс. Он отметил, что споры по поводу сроков начала прекращения огня сохраняются.

В свою очередь, посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что палестинские власти написали официальное заявление, подтвердили готовность к прекращению огня и выработке встречи под эгидой международного сообщества.