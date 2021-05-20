В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Израиль заявил о намерении прекратить операцию в секторе Газа

Вероника Полынина
12 минут назад
Израиль уведомил египетского посредника о намерении прекратить операцию в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
Израиль заявил о намерении прекратить операцию в секторе Газа
Фото: РамблерРамблер
Ранее дипломатический источник в Каире рассказал, что на переговорах с палестинцами и израильтянами о режиме прекращения огня достигнут прогресс. Он отметил, что споры по поводу сроков начала прекращения огня сохраняются.
В свою очередь, посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что палестинские власти написали официальное заявление, подтвердили готовность к прекращению огня и выработке встречи под эгидой международного сообщества.
Как сообщал «Рамблер», палестино-израильский конфликт обострился после столкновений у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме между палестинцами и израильскими военнослужащими, в которых пострадали более 200 человек. Палестинские исламистские группировки начали обстреливать территорию Израиля. В ответ Израиль поразил 130 военных целей палестинских группировок на территории сектора Газа, ликвидировав 15 боевиков.
Армия,Хамас,ИТАР-ТАСС,Израиль,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители