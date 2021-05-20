Израиль заявил о намерении прекратить операцию в секторе Газа

Израиль
уведомил египетского посредника о намерении прекратить операцию в секторе Газа, сообщает ТАСС
со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
Ранее дипломатический источник в Каире рассказал, что на переговорах с палестинцами и израильтянами о режиме прекращения огня достигнут прогресс. Он отметил, что споры по поводу сроков начала прекращения огня сохраняются.
В свою очередь, посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что палестинские власти написали официальное заявление, подтвердили готовность к прекращению огня и выработке встречи под эгидой международного сообщества.
Как сообщал «Рамблер», палестино-израильский конфликт обострился после столкновений у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме между палестинцами и израильскими военнослужащими, в которых пострадали более 200 человек. Палестинские исламистские группировки начали обстреливать территорию Израиля. В ответ Израиль поразил 130 военных целей палестинских группировок на территории сектора Газа, ликвидировав 15 боевиков.