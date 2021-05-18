Нападение на Крым: Business Insider рассказал о подготовке диверсантов НАТО

На проведенных США учениях Trojan Footprint 21 и Black Swan 21 в Европе отрабатывались маневры для подготовки к возможному конфликту с Россией , пишет издание Business Insider.

«Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС. Команды «котиков» могут осуществлять высадку на берег, устраивать засады, проводить разведку на море и на суше, участвовать в подводных спецоперациях, например, устанавливая в океане датчики и ставя магнитные мины на вражеские корабли», – цитирует материал РИА «Новости».

По мнению автора, Крым – мощная крепость, она стоит на защите южных рубежей России, прикрывая как сушу, так и воздух.

Отработка маневров проводилась также и у экипажей боевых катеров спецназначения ВМС США. Они тренировались действовать в разных водоемах. Один из участников маневров рассказал, что у катеров высокая скрытность и боевая мощь, что позволяет им скрытно доставлять морпехов к российским объектам в Крыму.

Болгарии, Хорватии, Германии, Грузии, Венгрии, Учения проводились с участием военных из Австрии Черногории , Северной Македонии, Испании Украины и Британии. Их проводили в Румынии и нескольких других странах Восточной Европы.

Издание National Interest выпустило материал, в котором утверждается, что у американских военных есть секретный план по быстрому захвату Калининграда в случае военного конфликта США и РФ.

Автор статьи Дэвид Акс указывает, что Россия превратила Калининградскую область в крепость, дислоцировав там зенитные комплексы С-300, С-400 и крылатые ракеты «Искандер». Российские военные в регионе могут угрожать силам НАТО в радиусе сотен километров. Такая ситуация не может не тревожить Пентагон , поэтому в оборонном ведомстве Соединённых Штатов загодя приготовились к штурму укреплённого форпоста РФ. Журналист утверждает, что о плане атаки на Калининград неназванный представитель Вооружённых сил США говорил ещё в 2019 году. Детали, разумеется, остались нераскрытыми, однако обозреватель NI попробовал смоделировать сценарий нападения американских сил на самый западный регион РФ. По его мнению, речь будет идти о «многодоменной» операции.

Хакеры попытаются нарушить работу связи, а «глушилки» самолётов нарушат работу радаров. Бомбардировщики, корабли и подводные лодки будут запускать крылатые ракеты большой дальности. Сухопутные войска также применят ракетное вооружение. <...> Вряд ли первая попытка Пентагона прорвать оборону Калининграда будет связана с применением ядерного оружия, — поделился мнением обозреватель.

ВВС США в ходе учений уже отрабатывали имитацию удара крылатыми ракетами по Калининграду. Возможно, тренировка была частью секретного плана Пентагона.

Ранее американский эксперт заявил, что войска НАТО в случае военного противостояния с Россией в Прибалтике потерпят неизбежное поражение, если российской армии удастся взять под контроль Сувалкский коридор — 64-километровый участок от Калининграда до Белоруссии.

Агрессия по отношению к Крыму может плохо закончиться для НАТО. Об этом Европу предостерег депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет

«С Россией не стоит говорить языком силы. Ведь можно по зубам получить», — заявил Шеремет РИА «Новостям».

Он посоветовал странам Европы прочитать историю Великой Отечественной войны. Также Шеремет напомнил, что Россия имеет новое, очень точное оружие, способное уничтожать врага не только на границе, но и добираться до его пунктов отдачи приказов.

Депутат также призвал прогнать НАТО из стран Европы. Он уверен, что именно США придумали отрабатывать войну с Россией. При этом, пока весь мир борется с пандемией, Америка пытается воспользоваться ей, чтобы разжечь войну и нажиться, считает Шеремет.

В рамках учений НАТО Defender Europe 2021 будет отрабатываться война с Россией. Такого мнения придерживается военный эксперт, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович

«Где-то уже стартует переброска войск. Отрабатываются элементы стратегического развертывания. Сейчас столкнулись НАТОвские и российские учения, фокусом этого является ситуация осложнения конфликта на Балканах и в Черноморском бассейне, включая Крым. Российские военные уже отрабатывают тот сценарий, которому следовал бы Запад при войне с Россией. Над Балтийским и Черным морем перехватили более десятка российских самолетов, и Запад говорит, что это беспрецедентное количество перехватов. Давайте прямым текстом: война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией», — заявил он в эфире UKRLife.TV.

Крым может стать независимым государством или вернуться в состав Украины в тот момент, когда Россия «развалится», заявил бывший представитель НАТО в Москве, капитан Военно-морских сил (ВМС) США в отставке Гарри Табах. Его слова приводит Obozrevatel.

«Россия завтра может развалиться, что было бы неплохо для самих россиян, и Крым может стать или независимым государством, дружественным по отношению к Украине, или вернуться в Украину», — сказал Табах, уточнив, что то же самое может произойти и с Донбассом.

Он добавил, что для украинской армии сейчас нет проблемы вернуть Донбасс силой.

«За один день это не решится, но ваш министр обороны говорит правильно, что он готов, что он следит за ситуацией, это его работа», — сказал офицер.

Ранее в апреле заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква отверг наличие у страны планов по депортации российских граждан в случае возвращения Крыма, испугавшись реакции мирового сообщества. По его словам, если страна начнет проводить такую политику, то нарушит сразу несколько положений международного права, а «мир скажет, что мы такие же, как русские».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Аннотация

На Украине оценили заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что если российские войска «перейдут» границу с Украиной, то украинская сторона не рассчитывает, что иностранные войска (в частности, войска НАТО) прибудут на помощь Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если российские войска «перейдут» границу с Украиной, то украинская сторона не рассчитывает, что иностранные войска (в частности, войска НАТО) прибудут на помощь Украине. Кулеба добавил, что официальный Киев ожидает от «партнеров» ту поддержку, которую они «могут предложить».

Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины обсудили читатели телеграм-каналов «OneNews Украина», «Запрещённая Украина». Также новость обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» читатели издания «Шарий.net». Многие отметили, что то, о чем заявил Кулеба, многим было понятно. Комментирующие указали также на то, что ранее украинская власть в этом сомневалась. Иные отметили, что украинцы нужны НАТО для противостояния с Россией.