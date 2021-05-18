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«Подразнить русских»: британцы оценили заход корабля Trent в Чёрное море

News.ruиещё 1
1 час назад
Читатели британского таблоида Daily Mail со скепсисом отнеслись к сообщениям о заходе патрульного корабля Королевского флота Trent в Чёрное море. В комментариях к новости об этом событии высказывалось мнение, что Trent должен только «подразнить русских», не решая при этом серьёзных задач.
«Ноль угрозы для РФ»: британцы о заходе Trent в Чёрное море
Фото: royalnavy.mod.ukroyalnavy.mod.uk
Один из читателей напомнил, что суда, подобные Trent, используются для патрулирования экономических рыбопромысловых зон. Комментатор задался вопросом, не намерены ли британские моряки «ловить в Чёрном море селёдку».
Отправиться в такое время года в небольшой круиз — совсем неплохо. Надеюсь, моряки хорошо загорят. Наслаждайтесь, парни, — иронично высказался читатель с никнеймом Carlosmott1919.
Другой посетитель сайта издания поставил под сомнение эффективность британского флота в целом.
Ноль угрозы для России. Лучше бы они отправили свой катер в Южно-Китайское море, или к Ирану, или устроили погоню за парой французских рыбацких лодок. Британский флот стал бледной тенью самого себя, — высказался читатель.
В комментариях также встречались призывы прекратить антироссийскую пропаганду. Кроме того, командованию британского флота посоветовали обратить внимание на происходящее у них «под носом» — в проливе Ла-Манш, где Trent можно было бы использовать для упреждения нелегальной миграции.
Британское судно вошло в акваторию Чёрного моря 16 мая. Время нахождения кораблей нечерноморских стран, согласно Конвенции Монтрё, ограничено 21 сутками.
Ранее практику отправки кораблей Королевского флота в Чёрное море прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он порекомендовал властям Великобритании сэкономить на военной помощи Украине.
Армия,Алексей Пушков,Daily Mail,
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