Американских военных в Сирии забросали камнями местные жители. Видеозапись инцидента в провинции Хасеке публикует издание «Русская весна».
На кадрах запечатлена реакция сирийцев на колонну военной техники, которая проезжает по населенному пункту. Мужчины с выражающими недовольство криками кидают в машины камни с дороги.
По информации «Русской весны», такое поведение местного население вызвано их уверенностью в том, что преследующие свои геополитические цели США хотят эскалации конфликта в стране ради свержения правительства Башара Асада.