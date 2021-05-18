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Бросание камней в военных США в Сирии сняли на видео

Алевтина Жаркова
2 часа назад
Американских военных в Сирии забросали камнями местные жители. Видеозапись инцидента в провинции Хасеке публикует издание «Русская весна».
На кадрах запечатлена реакция сирийцев на колонну военной техники, которая проезжает по населенному пункту. Мужчины с выражающими недовольство криками кидают в машины камни с дороги.
По информации «Русской весны», такое поведение местного население вызвано их уверенностью в том, что преследующие свои геополитические цели США хотят эскалации конфликта в стране ради свержения правительства Башара Асада.
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