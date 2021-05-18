ENVG – это компактный прибор, который крепится на шлеме военнослужащего, и оснащен тремя оптико-электронными элементами: два блока с двухдиапазонными электро-оптическими преобразователями и окуляры. Кроме того, у изделия есть отдельная инфракрасная камера. Прибор функционирует в нескольких режимах, благодаря ему пехотинец сможет нанести удар по целям, оставаясь в укрытии.