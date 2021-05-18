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Снятую через систему ENVG работу артиллерии США показали на видео

Алевтина Жаркова
29 минут назад
Работу американской артиллерии, снятую через прибор ночного видения системы ENVG, запечатлели на видео. Запись размещена в Telegram-канале «Военный Осведомитель».
ENVG – это компактный прибор, который крепится на шлеме военнослужащего, и оснащен тремя оптико-электронными элементами: два блока с двухдиапазонными электро-оптическими преобразователями и окуляры. Кроме того, у изделия есть отдельная инфракрасная камера. Прибор функционирует в нескольких режимах, благодаря ему пехотинец сможет нанести удар по целям, оставаясь в укрытии.
Армия,Войска,Оружие,США,Видео,
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