Райан Грейвз Экс-пилот ВМС США рассказал , что НЛО, которое его эскадрон наблюдает с 2014 года, может быть китайской или российской технологией.

Во время интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS Грейвз рассказал, что в 2014 году его эскадрон впервые зафиксировал НЛО над восточным побережьем США. В 2015 году у побережья штата Флорида эскадрон бывшего пилота наблюдал еще один из подобных объектов Объект летел против ветра, скорость которого превышала 60 метров в секунду. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пилот заявил, что не исключает, что наблюдаемый объект может иметь отношение к технологиям России или КНР . Также он отметил, что допускаются три варианта появления подобных объектов: секретные технологии США, разведывательные летательные аппараты противников и сверхъестественные явления.

«Вероятность того, что это одни из программ наблюдения за угрозами, максимальна... Если это были тактические реактивные самолеты другой страны, это было бы масштабной проблемой. Но поскольку он (объект) выглядит несколько по-другому, мы не желаем по-настоящему посмотреть проблеме в лицо», – заявил пилот.

Офис генерального инспектора Министерства обороны США проанализирует, насколько серьезно Пентагон относится к участившимся за последние годы случаям нарушения воздушного пространства страны и закрытых полетных зон над американскими базами неопознанными летающими объектами (НЛО). Об этом сообщила во вторник вечером газета Politico.

Этот анализ, как отметило издание, проведут в преддверии ожидаемой в июне презентации в Конгрессе США отчета по данному вопросу, составленного американскими службами безопасности. Доклад был подготовлен в связи с появлением у некоторых законодателей сомнений в том, что определенные государственные ведомства в полной мере делятся с ними информацией о НЛО.

"Цель этой оценки - определение комплекса мер, предпринимаемых министерством обороны в отношении необъяснимых воздушных явлений (Unidentified Aerial Phenomena, UAP), - приводит Politico заявление помощника генинспектора Минобороны Рэндольфа Стоуна. - Мы, возможно, пересмотрим цель проводимой оценки и рассмотрим предложения от руководства относительно постановки дополнительных или измененных целей".

На сегодняшний день, указало издание, неизвестно, кто именно принял решение о проведении такой "проверки" генеральным инспектором Пентагона. В самом ведомстве это пока никак не комментируют. Газета пояснила, что обычно офис генинспектора Минобороны проводит расследования в отношении предполагаемых серьезных нарушений со стороны военных.

В августе прошлого года Министерство обороны США объявило о формировании целевой группы для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов или необъяснимых воздушных явлений, которые наблюдали американские военные летчики. Именно эта группа, как ожидается, внесет основной вклад в подготовку отчета для Конгресса.

"Предстоит понять, как стало возможным, что закрытое воздушное пространство над военными [объектами] регулярно - месяцами и годами - нарушается и никого в министерстве обороны или Конгрессе не ставят об этом в известность, - прокомментировал газете начатую проверку бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам разведки Кристофер Меллон. - Это достойно того, чтобы они это расследовали".

В США рассказали о «преследовании» российским президентом Владимиром Путиным американских военных с помощью НЛО. Об этом пишет Daily Star со ссылкой на экс-сенатора Гарри Рида (Harry Reid).

Речь идет о преследованиях военных кораблей США неким объектом «пирамидальной формы». Рид считает, что НЛО действовали по приказу российского лидера, и сомневаться в этом «нет никакого смысла». Политик уверяет, что доказательством тому можно считать службу Путина в КГБ.

Объект «пирамидальной формы» был снят экипажем военного корабля США USS Russell у побережья Сан-Диего в июле 2019 года. Утверждается, что он находился на высоте около 210 метров над судном. Согласно одной из версий, это могут быть метеорологические зонды или дроны-шпионы, однако объекты до сих пор считаются неопознанными. Подлинность видео подтвердил Пентагон.

Джон Рэтклифф , бывший директор Национальной разведки США, рассказал об отчете спецслужб об НЛО. По словам Рэтклиффа, американские военные пилоты и спутники зафиксировали "намного больше" случаев появления неопознанных летающих объектов или НЛО, чем было обнародовано ранее.

Отчет об НЛО, который готовят американские оборонное ведомство и спецслужбы, должен быть опубликован к началу июня. Это решение было принято в прошлом году. Рэтклифф сказал, что в отчете будут задокументированы ранее неизвестные наблюдения.

"Откровенно говоря, наблюдений намного больше, чем было обнародовано ранее, - сказал он. - Некоторые из них рассекречены. И когда мы говорим о наблюдениях, мы говорим об объектах, которые были замечены пилотами военно-морского флота или военно-воздушных сил или были обнаружены с помощью спутниковых снимков".

По словам Рэтклиффа, когда идентифицируется неопознанное воздушное явление, аналитики пытаются объяснить это потенциальным погодным изменением или другим природным явлением. "Мы всегда ищем правдоподобное объяснение. Но есть случаи, когда у нас нет хороших объяснений", - заключил Рэтклифф, который проработал около восьми месяцев директором национальной разведки, уточняет Guardian.

"Я действительно хотел получить эту информацию и рассекретить ее перед тем, как покинуть офис", - сказал Рэтклифф, добавив, что спецслужбы "не смогли преобразовать ее в не секретный формат". На вопрос ведущего программы, где были обнаружены неопознанные объекты, Рэтклифф ответил: "На самом деле, эти явления наблюдались по всему миру".

Натан Эйсмонт. Россияне обращаются к экспертам по космосу со свидетельствами об НЛО и «летающих тарелках» не слишком часто, зачастую эти объекты оказываются атмосферными явлениями, заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН

«До меня и до моих коллег это не доходило – и слава богу. На самом деле проблемой пришельцев люди интересуются, она стандартная в течение по крайней мере полустолетия», – сказал Эйсмонт «Ридусу».

По его мнению, ажиотаж во второй половине XX века вокруг возможных инопланетян был сильнее.

«50 лет назад я был на лекции профессора Зигеля – не липового какого-нибудь, а вполне нормального ученого. Его тоже обуяла эта идея, он был убежден, что пришельцы посещали Землю и даже могли спускаться на ее поверхность. И он собирал, можно сказать, тысячную аудиторию... Это можно было услышать от вполне уважаемых людей», – пояснил эксперт.

Он добавил, что один из прежних замдиректоров ИКИ РАН генерал-майор Георгий Нариманов рассказывал, что наблюдал на космодроме Тюратам (ныне Байконур), с группой коллег странный объект, висевший над стартовой площадкой около получаса.