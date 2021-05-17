В законопроекте по обороту оружия нужно учесть все озабоченности, в том числе не повредить интересам охотников. Но вопросы безопасности должны быть в приоритете. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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"Потребуется безусловно серьезная, скрупулезная работа, чтобы были учтены все озабоченности, в то же время чтобы не повредить интересам граждан, охотникам и так далее", - подчеркнул Песков.

"Но, естественно, соображения безопасности здесь должны быть на первом месте, поэтому предстоит большая экспертная работа", - сказал он.

На вопрос о том, как исполняется поручение, которое президент дал главе Росгвардии , пресс-секретарь главы государства сказал: "Ведется работа. Нужно же время на проработку". Песков напомнил, что все предложения Виктор Золотов доложил фактически в прямом эфире.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить требования к владению гражданским оружием и усилить контроль за его оборотом после трагедии со стрельбой в казанской школе. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

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«Для предупреждения подобных преступлений необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом», — сказал он.

Президент добавил, что решения по этому вопросу должны быть жесткими и обоснованными.

Он также отметил, что необходим строгий порядок при выдаче медицинских справок, которые необходимы для разрешения на оружие.

«Ситуации, когда, например, медицинскую справку можно просто купить за деньги, порой даже не приходя на осмотр, такие ситуации должны быть полностью исключены», — заявил президент.

Стрельба в школе 175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Атаку устроил 19-летний выпускник школы, бывший студент Ильназ Галявиев . Он начал готовить нападение на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. По последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

Глава Росгвардии Виктор Золотов внес ряд предложений президенту России Владимиру Путину по ужесточению правил оборота оружия, основным является инициатива по внедрению системы электронного учета и контроля за оборотом оружия и патронов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в силовом ведомстве.

На совещании президента с правительством Золотов высказался и по поводу предложения привлечь росгвардейцев к охране российских школ. По его словам, для обеспечения безопасности всех учебных заведений страны не хватит численности сотрудников Росгвардии и финансирования. Охраной школ должны заниматься частные охранные предприятия (ЧОП), считает Золотов.

Вместе с тем он пообещал, что Росгвардия усилит контроль за соблюдением требований технической оснащенности охраны школ, который проверяют сотрудники вневедомственной охраны.

Ранее 13 мая Золотов предложил ужесточить порядок выдачи лицензий на полуавтоматическое оружие. Он заявил, что гражданин должен пройти испытательный срок в пять лет, пользуясь гладкоствольным оружием, прежде чем у него появится право на полуавтоматическое оружие.

По его мнению, для получения охотничьего билета гражданам необходимо пройти курс молодого бойца. Золотов поддержал идею ужесточить требования к выдаче разрешений на оружие.

Глава Росгвардии также предложил повысить возраст, при котором разрешено покупать гражданское оружие, до 21 года и заявил о необходимости изменения порядка выдачи медицинской справки на владение оружием, передав эту сферу государственным структурам, а не частным клиникам.

Золотов пояснил, что Росгвардия совместно с Минздравом должна проводить обязательное психологическое тестирование при получении справки.

Президент Владимир Путин принял предложение главы Росгвардии Виктора Золотова по ужесточению оборота оружия и поручил продолжить проработку соответствующего законопроекта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 14 мая.

«Эта работа будет продолжаться», — сказал Песков.

В понедельник, 17 мая, в Госдуму планируется внести законопроект, который запретит приобретать и использовать оружие без медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний. Об этом говорится в сообщении главы Комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна , опубликованном в его Telegram-канале.

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«Мы предлагаем ввести в ФЗ "Об оружии" новое понятие: "медицинские противопоказания к владению оружием". Перечень таких противопоказаний определяется правительством. Вводится запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование», - следует из публикации.

По словам Хинштейна, медицинское освидетельствование сможет проводиться исключительно на базе государственных или муниципальных учреждений. Согласно проекту документа, чтобы получить возможность приобрести и использовать оружие, людям придется пройти химико-токсикологические исследования и психологическое тестирование.

Электронное заключение, сформированное в случае успешного прохождения освидетельствования, будет подписано квалифицированной подписью и размещено в ГИС Минздрава, доступ к которому получит Росгвардия, поэтому в ЛРР автоматически будут видеть медицинское заключение человека и носить справки из кабинета в кабинет больше не придется.

Информация о противопоказаниях, выявленных у владельца оружия после прохождения успешного медосвидетельствования, будет также опубликована в ГИС Минздрава и направлена в Росгвардию, после чего разрешение и лицензия на оружие будут приостановлены, а оружие - изъято. Его владельцу за 30 дней придется пройти внеочередное медосвидетельствование.

Также законопроект предполагает ведение электронного учета оружия, патронов и их владельцев в ГИС Росгвардии.

Нужно не только поднять возраст владения оружием до 21 года, но и усиливать врачебный контроль при выдаче лицензий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов

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«Кандидаты должны проходить полноценное собеседование у психиатра и сдавать хотя бы пару простых психологических тестов. Например, есть тесты, которые помогают определить уровень агрессии и то, способен ли человек применить оружие против других людей, и в каких ситуациях. Эти методики давно разработаны и апробированы и у нас, и в мировой практике», — рассуждает Миронов.

При этом, по мнению парламентария, подобное тестирование владельцы оружия периодически должны проходить и после получения разрешения.

«Ненормально то, что человек, готовый взять в руки оружие, на пару минут заскакивает во врачебный кабинет, чтобы подписать справку», — считает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Госдумы от «Единой России» намерены внести в нижнюю палату парламента законопроект, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования. В частности, предлагается ввести в федеральный закон «Об оружии» новое понятие: «медицинские противопоказания к владению оружием». Их перечень определит правительство РФ . Вводится запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствования.

В случае выявления алкоголизма или наркомании у человека, получившего право на владение оружием, у него следует немедленно отзывать лицензию. Об этом в интервью РИА Новости рассказал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов

По мнению Милонова, тестирование на зависимость от препаратов у обладателя лицензии на оружие должно проходить регулярно, любое наличие в крови запрещённых веществ будет означать отъём лицензии.

Любое наличие запрещённых веществ в крови человека, признаки того, что он употреблял хоть какие-то наркотики, — всё. Это красный цвет — лицензия моментально отнимается. Лицензия на оружие и наркотические вещества несовместимы. Психиатр должен будет выписывать такую же «чёрную метку» тем людям, у которых диагностирует хронический алкоголизм. Потому что хронический алкоголизм и оружие тоже до добра не доводят, — заявил Милонов.

Также депутат считает, что лицензию не следует выписывать 18-летним, как это происходит сейчас.

Ему оно просто не надо — зачем ему нужно оружие? У него в голове ещё дурь. И оружие ему эту дурь не выбивает, а наоборот... Самооборона? Пусть баллончик перцовый купит и ходит себе спокойно. Если говорить про охоту, даже охотничье оружие требует некой ответственности. С другой стороны, а что у нас, все охотники, что ли? Большинство так называемых охотников никогда в жизни на охоте не были и правильно делали. Потому что если бы они все пошли на охоту, они всех зверей бы поубивали и себя бы заодно, — сказал Милонов.