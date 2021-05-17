США создали секретную многотысячную армию

По данным американской газеты, в общей сложности в тайную сеть входят как минимум порядка 60 тысяч человек, при этом реальное количество таких агентов может оказаться еще больше. В программе задействованы около 130 частных организаций, а также десятки малоизвестных и секретных правительственных организаций. Ежегодно на обслуживание секретной армии тратится более 900 миллионов долларов, подсчитало Newsweek
. Эти средства идут, в частности, на изготовление фальшивых документов для агентов, действующих под вымышленными именами, оплату счетов и налогов от их имени и на создание специальных устройств слежения и средств маскировки.