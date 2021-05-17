США создали секретную многотысячную армию

Отмечается, что около половины всех сотрудников тайной сети составляют агенты из Сил спецопераций. Некоторые из них работают в зонах боевых действий, например, в Пакистане и Западной Африке, отслеживая террористов, однако чаще всего их задействуют для выполнения задач в таких недружественных США странах, как Иран и Северная Корея. Также в секретную армию входят специалисты военной разведки, работающие под прикрытием в разных странах.