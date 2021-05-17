Поставить под ружье: ДНР и ЛНР призвали тысячи резервистов

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) начались военные сборы среди граждан, которые относятся к мобилизационному резерву, и объявлены учения силовиков. Об этом пишет «Страна.ua».

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Соответствующие указы были подписаны главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником . В ДНР сборы пройдут 17 и 18 мая, в ЛНР — с 17 по 21 мая. В Луганске планируется призвать на сборы три тысячи человек.

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никоронова обвинила Украину в эскалации обстановки на линии разграничения в Донбассе, сообщает РИА Новости.

По ее словам, несмотря на принятые меры по урегулированию конфликта, украинские военные продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка и других населенных пунктов региона, в том числе из запрещенных минскими соглашениями танков и минометов. За последние сутки республика зафиксировала семь таких инцидентов.

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«Заявления украинских властей о приверженности мирному урегулированию конфликта в Донбассе идут вразрез с их поведением в реальности», — сказала Никоронова.

За сутки на территорию ДНР и ЛНР прилетело около 200 единиц боеприпасов, выпущенных с позиций вооружённых сил Украины. Об этом написал 17 мая представитель Луганской Народной Республики на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

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«В преддверии заседания Контактной группы вооружённые формирования Украины усиливают обстрелы. Видимо так выглядит демонстрация договороспособности и украинская версия стремления к миру», — написал он.

Мирошник рассказал, что в течение суток 16 мая украинские силовики подвергли территорию ЛНР обстрелам из миномётов калибра 120 и 82 мм, гранатомётов разных видов и крупнокалиберных пулемётов.

«На линии соприкосновения с ЛНР обстрелам подверглись населённые пункты: Донецкий, Золотое-5, Нижнее Лозовое, всего — 113 прилётов», — отметил представитель ЛНР.

Он также добавил, что по информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) 16 мая было зафиксировано 87 прилётов по территории республики.

Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, ранее беспилотный летательный аппарат ВСУ подвергся воздействию украинской системы радиоэлектронной борьбы и упал на минное поле.

Командир батальона в Донбассе назвал главную проблему непризнанных ДНР и ЛНР в войне с силами Украины. Это недостаток молодых бойцов в рядах ополчения, цитирует «Ридус» анонимный источник.

Большого количества желающих служить мы не наблюдаем. Возможно, я не должен этого говорить, но я это вижу, — приводит издание слова собеседника.

Также командир батальона отметил, что надеется на массовый приход в ряды Народной милиции бойцов в возрасте 40–50 лет. И в этом случае победа в войне с Украиной вполне возможна, считает ополченец.

Собеседник издания особо отметил, что недостаток военных вынуждает призвать в армию молодых женщин. Но их не направляют в опасные места противостояния ВСУ.

На территории Донбасса в настоящее время продолжаются провокационные обстрелы. Однако прицельные снайперские атаки к настоящему моменту уже практически ушли в прошлое. Об этом в ходе форума «Украина 30. Безопасность страны» заявил глава государства Владимир Зеленский , передаёт РИА Новости.

По его словам, прицельных снайперских обстрелов в Донбассе стало очень мало. Именно из-за них, сказал политик, с начала 2021 года были убиты 30 человек. Он подчеркнул, что сокращение прицельных обстрелов является результатом деятельности всех партнёров, привлечённых к «сохранению жизней украинских военных на востоке страны».

Однако обстрелы другого толка по-прежнему отмечаются в Донбассе, заметил президент.

Да, они есть. Провокационные обстрелы никуда не делись — это правда, — заявил Зеленский.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Ранее Владимир Зеленский сказал, что города восточной части страны должны отмечать две победоносные даты — не только День победы в Великой Отечественной войне 9 мая, но и освобождение в Донбассе. Об этом он заявил в видеообращении по случаю Дня Победы.

Украина хотела бы вернуть порядка 90 человек во время следующего обмена пленными с республиками Донбасса, заявил 13 мая спикер украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта Алексей Арестович

Спикер уточнил, что речь идет, прежде всего, о военнослужащих, которые попали в плен во время выполнения боевых задач. По его словам, в целом противник удерживает 250 260 украинских военных.

Вместе с тем, Арестович уточнил, что в настоящий момент перспектив по новому обмену, поскольку якобы курирующая этот процесс Россия привязывает вопрос обмена пленными к политическим уступкам.

ИА REGNUM напоминает, что последний обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса в формате «20 на 18» состоялся более года назад, в апреле 2020 года.

История вопроса

Военные действия между вооруженными силами Украины и ополченцами начались весной 2014 года после того, как Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика объявили о своей независимости от Киева по результатам народного референдума. Власти Украины не признали итоги и до сих пор настаивают на том, что ДНР и ЛНР являются частью страны.