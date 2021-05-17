Подлодки проекта 667, которым на смену сейчас приходят стратегические атомные ракетоносцы четвертого поколения проектов «Борей» и «Борей-А», пережили рекордное количество модернизаций. Разработанные еще в 60-х годах субмарины проекта 667А сталь основой для модернизированных проектов 667Б, 667БД, 667БДР и 667БДРМ. Последние два до сих пор находятся в составе Северного и Тихоокеанского флотов России.

В ходе каждого из этапов модернизации подлодки получали новый ракетный комплекс, каждый раз увеличивалась максимальная дальность и забрасываемый вес ракет. В 1991 году прошла операция «Бегемот-2» – с борта подлодки «Новомосковск» проекта 667БДРМ был произведен залп всеми 16 ракетами. В 1998 году эта же АПЛ провела первый в мире коммерческий пуск ракеты из-под воды, на орбиту были выведены два немецких университетских микроспутника.