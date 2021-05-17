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Пережившие рекордное число модернизаций легендарные подлодки решили вывести из состава ВМФ

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Россия выведет из боевого состава флота легендарные советские атомные подлодки различных модификаций проекта 667 к 2030 году, сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.
«Девятый и десятый «Бореи» будут сданы до 2030 года, вот где-то в эти сроки и будет выведена из корабельного состава флота последняя АПЛ проекта 667БДРМ», – передает РИА «Новости» слова Поспелова.
Подлодки проекта 667, которым на смену сейчас приходят стратегические атомные ракетоносцы четвертого поколения проектов «Борей» и «Борей-А», пережили рекордное количество модернизаций. Разработанные еще в 60-х годах субмарины проекта 667А сталь основой для модернизированных проектов 667Б, 667БД, 667БДР и 667БДРМ. Последние два до сих пор находятся в составе Северного и Тихоокеанского флотов России.
В ходе каждого из этапов модернизации подлодки получали новый ракетный комплекс, каждый раз увеличивалась максимальная дальность и забрасываемый вес ракет. В 1991 году прошла операция «Бегемот-2» – с борта подлодки «Новомосковск» проекта 667БДРМ был произведен залп всеми 16 ракетами. В 1998 году эта же АПЛ провела первый в мире коммерческий пуск ракеты из-под воды, на орбиту были выведены два немецких университетских микроспутника.
Напомним, в 2016 году в Минобороны сообщали, что атомная подводная лодка проекта 667 БДР «Рязань» отремонтирована и возвратится в состав Тихоокеанского флота до конца года.
Армия,Видео,Министерство обороны,Морская коллегия,Военно-промышленная комиссия,РИА Новости,Россия,
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