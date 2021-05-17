В Эстонии начались масштабные учения НАТО

Эстонии 17 мая стартовали масштабные военные учения под названием «Весенний шторм». В армейских мероприятиях, которые будут проходить до 5 июня, примут участие до семи тысяч военнослужащих из разных стран НАТО . Об этом сообщили представители пресс-службы главного штаба эстонских сил обороны, передаёт РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Цель ежегодных масштабных учений заключается в демонстрации боевой подготовки различных подразделений эстонской армии и взаимодействия с военнослужащими союзников по НАТО. Уже второй год подряд «Весенний шторм» проходит в сокращённом формате для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции.

Учения пройдут в северном и центральном регионах Эстонии с 17 мая по 5 июня. В них примут участие почти семь тысяч военнослужащих из Эстонии, США, Великобритании, Латвии, Польши, Италии, Франции и Дании. Основные мероприятия учений будут сосредоточены на Центральном полигоне сил обороны, — подчёркивается в сообщении.

Военный эксперт Иван Коновалов в разговоре с RT обратил внимание на то, что на учениях в Эстонии отрабатываются наступательные действия, а не оборонительные мероприятия.

Будет увеличиваться ударная составляющая учений блока, особенно в Восточной Европе. Мы уже сейчас это видим. Например, тот факт, что французская танковая рота и ударные вертолёты Великобритании примут участие в «Весеннем шторме», говорит о подготовке к наступательным действиям, а не к оборонительным, как транслируют на Западе, — заключил специалист.

Ранее стало известно, что учения НАТО по противоракетной и противовоздушной обороне начались в Северном море.

Отмечается, что основная часть манёвров проходит у побережья Шотландии и Норвегии. В них примут участие свыше 3,3 тысячи военных, 15 кораблей и десятки самолётов из 10 государств Североатлантического альянса.