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В Эстонии начались масштабные военные учения при участии НАТО

News.ruиещё 5
1 час назад
В Эстонии 17 мая стартовали масштабные военные учения под названием «Весенний шторм». В армейских мероприятиях, которые будут проходить до 5 июня, примут участие до семи тысяч военнослужащих из разных стран НАТО. Об этом сообщили представители пресс-службы главного штаба эстонских сил обороны, передаёт РИА Новости.
В Эстонии начались масштабные учения НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Цель ежегодных масштабных учений заключается в демонстрации боевой подготовки различных подразделений эстонской армии и взаимодействия с военнослужащими союзников по НАТО. Уже второй год подряд «Весенний шторм» проходит в сокращённом формате для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции.
Учения пройдут в северном и центральном регионах Эстонии с 17 мая по 5 июня. В них примут участие почти семь тысяч военнослужащих из Эстонии, США, Великобритании, Латвии, Польши, Италии, Франции и Дании. Основные мероприятия учений будут сосредоточены на Центральном полигоне сил обороны, — подчёркивается в сообщении.
Военный эксперт Иван Коновалов в разговоре с RT обратил внимание на то, что на учениях в Эстонии отрабатываются наступательные действия, а не оборонительные мероприятия.
Будет увеличиваться ударная составляющая учений блока, особенно в Восточной Европе. Мы уже сейчас это видим. Например, тот факт, что французская танковая рота и ударные вертолёты Великобритании примут участие в «Весеннем шторме», говорит о подготовке к наступательным действиям, а не к оборонительным, как транслируют на Западе, — заключил специалист.
Ранее стало известно, что учения НАТО по противоракетной и противовоздушной обороне начались в Северном море.
Отмечается, что основная часть манёвров проходит у побережья Шотландии и Норвегии. В них примут участие свыше 3,3 тысячи военных, 15 кораблей и десятки самолётов из 10 государств Североатлантического альянса.
При этом в ходе учений будет отрабатываться обнаружение и отслеживание траектории полёта дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет.
Армия,В мире,Иван Коновалов,НАТО,Эстония,
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