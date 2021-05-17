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Российский военный флот получит около 40 кораблей в 2021 году

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад
Член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве РФ Владимир Поспелов заявил, что Военно-морской флот России в 2021 году пополнят порядка 40 различных кораблей. Об этом сообщает РИА «Новости».
ВМФ России в этом году получит 40 кораблей и судов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, среди этих кораблей находится атомный подводный крейсер стратегического назначения »Князь Олег» и первая серийная подлодка проекта «Ясень-М» «Новосибирск».
«Планируется сдача кораблей классов фрегат и корвет, будут сдаваться очередные серийные дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, а также малые ракетные корабли, патрульные катера и суда обеспечения», — добавил Поспелов.
Ранее Поспелов сообщил, что Россия может продолжить строительство атомных стратегических подводных ракетоносцев проекта 955 («Борей») после завершения изготовления всех законтрактованных таких субмарин.
В конце 2020 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил о планах по строительству 14 новых атомных подводных лодок для ВМФ. По его словам, ежегодно вплоть до 2027 года завод «Севмаш» будет передавать ВМФ России по одной атомной подводной лодке проектов «Борей-А» и «Ясень-М».
Армия,Олег Князь,Алексей Криворучко,Севмаш,Морская коллегия,Военно-промышленная комиссия,Россия,
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