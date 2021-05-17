Белорусы: Самолет Польши намеренно нарушил границы страны

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Как заявил Король, «ни один официальный представитель зарубежного государства» не признает спланированного характера нарушения, а «про первый случай» Польша «молчит до сих пор». Однако он «провел исторические параллели» и напомнил о «случайных» полетах «накануне Великой Отечественной войны». «Проверяется готовность нашей системы противовоздушной обороны оказать противодействие», – сказал он.

Король подчеркнул, что «любая агрессия начинается прежде всего с массированного применения авиации». «Это нацелено на то, чтобы проверить нашу готовность отразить агрессию. И мы готовы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на СТВ.

Замначальника генштаба указал, что у Белоруссии «с Россией создана региональная группировка войск». Ее «основную составляющую представляют» войска Белоруссии и российская Первая гвардейская танковая армия. «Наши партнеры, наши союзники готовы в любой момент прийти на помощь нам для организации обороны нашего государства», – заверил Король.

Обе страны готовятся к возможным вариантам развития обстановки, сверяют планы, проводят совместные учения, работает Единая система ПВО. «Мы готовы встретить любого противника, и наши союзники всегда готовы подставить нам плечо», – сказал он.

Напомним, Белоруссия сообщила о двух за месяц нарушениях воздушной границы со стороны Польши. По поводу второго случая Польша заявила, что самолет ее ВВС нарушил границы непреднамеренно.