450 недостатков нашли у F-35

Китайские СМИ сравнили американский истребитель пятого поколения F-35 со своим J-20. О первом журналисты отзываются плохо.

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Китайские авторы отметили , что в последнее время растёт число сообщений о недостатках американского истребителя F-35. При этом США продолжают поставлять этот самолёт не только своим войскам, но и зарубежным.

По информации китайцев, у F-35 было обнаружено более 450 недостатков и недоработок. Авторы пришли к выводу, что производитель поставлял этот истребитель «сырым».

Китайцы добавили, что для любого производителя военной техники такое количество недоработок стало бы приговором. Однако на США это не распространяется.