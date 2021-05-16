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В Китае американский истребитель F-35 назвали «сырым»

Ferra.ru
1 час назад
Китайские СМИ сравнили американский истребитель пятого поколения F-35 со своим J-20. О первом журналисты отзываются плохо.
450 недостатков нашли у F-35
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Китайские авторы отметили, что в последнее время растёт число сообщений о недостатках американского истребителя F-35. При этом США продолжают поставлять этот самолёт не только своим войскам, но и зарубежным.
По информации китайцев, у F-35 было обнаружено более 450 недостатков и недоработок. Авторы пришли к выводу, что производитель поставлял этот истребитель «сырым».
Китайцы добавили, что для любого производителя военной техники такое количество недоработок стало бы приговором. Однако на США это не распространяется.
Из недостатков авторы перечислили некоторые: вибрация при использовании авиационной пушки, смещение центральной оси мультимедийного шлема при вращении пилота головой, недостаточные показатели манёвренности на высоких скоростях.
Армия,Китай,
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