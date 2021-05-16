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В СМИ перечислили передовые военные технологии, скопированные Западом в СССР

Слово и Дело
1 час назад
Одним из украденных достижений Советского Союза стала система гидроакустики, разработанная в 70-х годах. Военные ВС США и Британии в рамках секретной операции Barmaid в 1982 году похитили советскую гидроакустическую станцию в Баренцевом море и отправили в американский исследовательский центр.
Родом из СССР: список "скопированных" Западом технологий
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org
В 90-х годах, во время кризисной обстановки в СССР, США позаимствовали советские военные разработки палубного самолета вертикального взлета Як-141. На их базе был создан американский истребитель-бомбардировщик F-35, который по компоновке и конструкции очень напоминал Як-141.
Советский инженер Петр Уфимцев разработал стелс-технологии, которые попали в руки американцев через научные журналы, в результате чего данная разработка была использована в США для создания F-117.
Советская система катапультирования крайне заинтересовала американцев в середине 90-х. США не удалось выкупить технологию, однако они получили доступ к документации иным способом, после чего разработали модификации американской катапульты ACES-2.
Известно, что в США до сих пор используют достижения советских инженеров в аэрокосмической сфере. Так, американский транспортник StratoLaunch своими характеристиками напоминает триплан Молния-1000 "Геракл", который был построен конструктором из СССР Глебом Лозино-Лозинским.
Армия,Соединенные Штаты,
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