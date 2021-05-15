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ВКС России предотвратили серию атак к президентским выборам в Сирии

Lenta.ru
27 минут назад
Российской армии удалось уничтожить подземные вражеские объекты в Сирии, которые используются террористической организации «Исламское государство» (ИГ), запрещенной на территории РФ. Видео операции по разгрому базы террористов в центральной части государства опубликовал портал «Русская весна».
Россия предотвратила атаки в Сирии накануне президентских выборов
Фото: ReutersReuters
На кадрах видно, как боевые самолеты ВКС России СУ-34 и СУ-24 М наносят точечные удары авиабомбами по складу боеприпасов. По информации издания, в результате было ликвидировано до 20 террористов. Уточняется, что это позволило предотвратить теракты и провокации в Пальмире и ее окрестностях, а также диверсии в провинциях Хомс, Риф-Дамаск и Алеппо перед президентскими выборами, которые состоятся 26 мая.
Ранее сообщалось, что сирийские военнослужащие при поддержке ВКС России с 23 апреля ликвидировали 338 террористов и уничтожили свыше 80 объектов и укрытий террористов. Им удалось предотвратить теракты против военнослужащих и мирных жителей.
Армия,Исламское государство,портал "Русская весна",Россия,Сирийская Арабская Республика,
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