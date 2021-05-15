Россия предотвратила атаки в Сирии накануне президентских выборов

На кадрах видно, как боевые самолеты ВКС России СУ-34 и СУ-24 М наносят точечные удары авиабомбами по складу боеприпасов. По информации издания, в результате было ликвидировано до 20 террористов. Уточняется, что это позволило предотвратить теракты и провокации в Пальмире и ее окрестностях, а также диверсии в провинциях Хомс, Риф-Дамаск и Алеппо перед президентскими выборами, которые состоятся 26 мая.