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США решили избавиться от истребителей F-22 Raptor

Ferra.ruиещё 1
18 минут назад
Военно-воздушные силы (ВВС) США решили избавиться от F-22 Raptor. Они хотят оставить лишь четыре типа истребителей.
Об этих планах заявил начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун. Сейчас на службе у ВВС стоят шесть типов истребителей: F-22 Raptor, F-15C/D Eagle, F-15E Strike Eagle, F-15EX, F-35 Joint Strike Fighter и F-16 Fighting Falcon.
Что касается конкретно F-22, то у ВВС США их насчитывается 186 штук. Самолётам в среднем по 12 лет. Однако у них обнаруживается много технических проблем, поэтому боеготовность данных истребителей нельзя назвать высокой.
Стоит отметить, что у новой идеи есть критики. Они говорят, что сокращать парк боевых самолётов недопустимо. Не исключено, что F-22 заменят каким-то другим самолётом.
Армия,Видео,Чарльз Браун,Соединенные Штаты,
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