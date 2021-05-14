Сирия открыла огонь по израильским военным

Ранее сообщалось, что более двух тысяч ракет было выпущено палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории. Израильские военные уточнили, что около тысячи ракет было перехвачено системой противоракетной обороны «Железный купол». Еще около 350 ракет упали в самом секторе Газа, не долетев до территории еврейского государства.