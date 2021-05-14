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Турция задумалась о вводе войск в Иерусалим

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Турция задумалась о том, чтобы ввести войска в Восточный Иерусалим. Об этом заявил зампредседателя комиссии турецкого парламента по международным делам Ахмет Берат Чонкар в разговоре с РИА Новости.
Турция задумалась о вводе войск в Иерусалим
Фото: ReutersReuters
Однако пока планируется, что турецкие военные прибудут в составе международных миротворческих сил, — если такое решение примут соответствующие организации. Затем правительству нужно будет получить одобрение парламента.
«Пока в парламент не поступал запрос о разрешении на отправку военных в Восточный Иерусалим. Правительство, возможно, ведет сейчас такую работу. Будет ли нам передан такой запрос, пока неизвестно», — рассказал зампредседателя.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил обострение на палестино-израильском направлении с «оккупацией» Нагорного Карабаха.
Он подчеркнул, что в Турции разгневаны «гнетом террористического» Израиля, который «перешел все границы», и пообещал помочь палестинцам.
Массированный обстрел Израиля палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут с вечера 10 мая. В результате атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 ранены — однако на самом деле пострадавших может быть еще больше.
Обострение конфликта началось в том числе на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.
Армия,Ахмет Чонкар,Реджеп Эрдоган,Хамас,Парламент Турции,Совбез ООН,РИА Новости,Иерусалим,Турция,
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