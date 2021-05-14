Раскрыты принцип и стоимость работы «Железного купола»

Система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля «Железный купол» состоит из радара, контрольного центра и установки для поражения ракет противника. Она распознает приближающиеся ракеты и может за несколько секунд просчитать их траекторию и предположительную цель. Принцип работы системы раскрыл Deutsche Welle

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В каждом блоке «Железного купола» — от трех до четырех установок для поражения ракет. Ракета, которая должна сбить вражескую, запускается только при направлении последней на жилой район. Ракета-перехватчик не попадает в атакующую, а взрывается рядом с ней и таким образом ее уничтожает. При этом особую опасность представляют падающие с неба обломки обеих ракет.

Военные могут перевозить установки с ракетами-перехватчиками по всей стране с помощью мобильных блоков — их у Израиля десять. По данным местного оборонного предприятия Rafael Defence Systems, каждая из таких установок способна перехватывать ракеты с дальностью до 70 километров и обеспечить защиту среднего по величине города. Чтобы защитить весь Израиль, по оценке экспертов, необходимо 13 установок.

Одной из важнейших составляющих работы «Железного купола» является высокая скорость: в зависимости от удаленности городов от границы с сектором Газа время, которое требуется ракетам для достижения цели, не превышает 90 секунд.

Производитель системы ПВО оценивает эффективность ее работы в 90 процентов. Уточняется, что за десять лет, к январю 2021 года, «Железный купол» смог перехватить от 2400 до 2500 ракет.

«Каждая перехваченная ракета могла попасть в населенную местность и стать причиной тяжелых разрушений и многочисленных жертв», — приводит Deutsche Welle сообщение Минобороны Израиля.

По некоторым данным, каждый запуск перехватывающей ракеты обходится бюджету страны в 66 тысяч евро (почти шесть миллионов рублей). Из-за этого военные сбивают только те ракеты, которые угрожают населенным пунктам.