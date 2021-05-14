Израиль подтвердил готовность войти в сектор Газа

Кроме того, пресс-секретарь армии ответил на вопрос, войдут ли всё-таки израильские войска в сектор Газа.

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.