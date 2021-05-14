Израиль подтвердил готовность войти в сектор Газа

Израильские военные уже получили приказ от руководства государства быть готовыми ко входу в сектор Газа. Об этом в разговоре с журналистами в пятницу, 14 мая, заявил пресс-секретарь армии страны Йонатан Конрикус, пишет РИА Новости.
Ранее в структурах безопасности Израиля сообщили, что в данный момент военные не планируют наземного вторжения в сектор Газа. Однако, как позднее сказал Конрикус, армия получила приказ быть готовой к подобному шагу.
Кроме того, пресс-секретарь армии ответил на вопрос, войдут ли всё-таки израильские войска в сектор Газа.
Такой информации пока нет. И если бы она была, она бы не разглашалась заранее, — подчеркнул Конрикус.
Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.