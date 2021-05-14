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Израиль сообщил о выпущенных из сектора Газа 1,7 тыс. ракет

Деловая газета "Взгляд"
38 минут назад
С начала обострения конфликта из сектора Газа по территории Израиля выпустили более 1,7 тыс. ракет, сообщила пресс-служба армии Израиля.
Армия сообщает о 1750 ракетах. В результате этих обстрелов пострадали 523 жителя Израиля, семь израильтян погибли, передает ТАСС.
Напомним, массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника.
Армия,Видео,ЦАХАЛ,ИТАР-ТАСС,Израиль,
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