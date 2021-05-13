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Минздрав планирует предоставить Росгвардии доступ к справкам на оружие

Газета.Ru
38 минут назад
Министерство здравоохранения России намерено предоставить Росгвардии доступ к проверке достоверности медицинских справок, которые разрешают гражданам владеть оружием. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей Минздрава.
Минздрав предоставит Росгвардии доступ к справкам на оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Минздравом России подготовлены предложения по надлежащей организации информационного обмена и требуемых для этого корректировках законодательства», — уточнили в пресс-службе.
Подчеркивается, что Минздрав вместе с Росгвардией осуществляет работу на площадке межфракционной рабочей группы Государственной думы по доработке проекта федерального закона 760345-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии».
В результате планируется изменить принцип работы части обмена сведениями о владельцах оружия и об оформленных медицинских заключениях по результатам проведенных медицинских освидетельствований.
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов предложил ввести психологическое тестирование при получении справки на оружие. Он считает правильным выдавать подобные справки не в частных клиниках, а в госструктурах.
Кроме того, президент России Владимир Путин после трагедии в Казани поручил Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, которое может находиться в гражданском обороте.
Армия,Виктор Золотов,Владимир Путин,Росгвардия,Минздрав РФ,Госдума,
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