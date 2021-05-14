Еще один фрегат пополнит ВМФ России в следующем году

Моисеев добавил, что такие фрегаты, построенные по проекту 22 350, станут основой кораблей дальней морской зоны Северного флота в среднесрочной перспективе.

Эти корабли, со слов адмирала, имеют опыт дальних походов, успешно зарекомендовали себя в деле, подтвердив все заложенные характеристики. Когда флот примет на вооружение новое ракетное оружие, эти характеристики возрастут еще сильнее.