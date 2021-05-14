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Еще один фрегат пополнит ВМФ России в следующем году

ТК «Звезда»иещё 2
27 минут назад
Фрегат «Адмирал Головко» пополнит состав ВМФ России в следующем году. Об этом рассказал командующий Северным флотом, адмирал Александр Моисеев. Он сделал это на брифинге в Северодвинске, на борту атомного ракетного крейсера «Петр Великий».
Еще один фрегат пополнит ВМФ России в следующем году
Фото: Минобороны РоссииМинобороны России
«Уже в следующем году приём очередного корабля - он будет носить имя легендарного полководца Великой Отечественной войны, командующего Северным флотом Арсения Григорьевича Головко», – сказал он.
Моисеев добавил, что такие фрегаты, построенные по проекту 22 350, станут основой кораблей дальней морской зоны Северного флота в среднесрочной перспективе.
Эти корабли, со слов адмирала, имеют опыт дальних походов, успешно зарекомендовали себя в деле, подтвердив все заложенные характеристики. Когда флот примет на вооружение новое ракетное оружие, эти характеристики возрастут еще сильнее.
Армия,ВМФ России,Александр Моисеев,Россия,Северодвинск,
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