Ученый оценил шансы Москвы пережить ядерную войну

По его словам, прямое попадание ракет в Москву, Лондон или Вашингтон означает «конец большей части населения города». При этом британские, российские и американские власти заявляют, что их ядерные силы не направлены друг на друга и у них нет списка целей для атаки.

Накануне в материале для National Interest американский публицист Калеб Ларсон, освещающий тему вооружений, написал, что Москва гипотетически является лучшим местом для выживания в случае ядерной войны. Журналист указал, что у РФ существует план по модернизации противоракетной обороны. В качестве примера он назвал систему, известную как А-235, целью которой станет борьба с гиперзвуковыми ракетами. В России рассчитывают, что эта система будет лишена недостатков комплексов ПРО предыдущего поколения.